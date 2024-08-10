В ДТП с грузовиками и микроавтобусом на М-12 пострадали 18 человек, один погиб

В Нижегородской области в ДТП на М-12 пострадали 18 человек

В Нижегородской области на федеральной автодороге М-12 «Восток» столкнулись два грузовика и микроавтобус, в результате 18 человек пострадали, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС в телеграм-канале.

ДТП произошло в Сергачском муниципальном округе. Водитель одного из грузовиков погиб. Среди пострадавших есть один ребенок.

В областной прокуратуре взяли расследование обстоятельств аварии на контроль.

6 августа массовое ДТП с участием автобуса, грузовика и легковушки произошло на трассе «Кавказ» в районе Армавира. В результате погибли два человека, в том числе ребенок, еще 14 пострадали. Следственный комитет возбудил дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 5 ст. 264 Уголовного кодекса).