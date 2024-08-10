В Нижегородской области в ДТП на М-12 пострадали 18 человек
В Нижегородской области на федеральной автодороге М-12 «Восток» столкнулись два грузовика и микроавтобус, в результате 18 человек пострадали, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС в телеграм-канале.
ДТП произошло в Сергачском муниципальном округе. Водитель одного из грузовиков погиб. Среди пострадавших есть один ребенок.
В областной прокуратуре взяли расследование обстоятельств аварии на контроль.
6 августа массовое ДТП с участием автобуса, грузовика и легковушки произошло на трассе «Кавказ» в районе Армавира. В результате погибли два человека, в том числе ребенок, еще 14 пострадали. Следственный комитет возбудил дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 5 ст. 264 Уголовного кодекса).
Связь и мобильный интернет доступны бесплатно до окончания режима ЧС в восьми районах региона
В Минобороны сообщили о пресечении попыток «рейдовых действий»
В Курской области сбили семь украинских ракет
Жители приграничных районов рассказали о ситуации с обстрелами
Жителям Курской области, которые вынужденно покинули свои дома, выплатят по 10 тыс. руб.
Минобороны сообщило о наращивании сил, которые ведут боевые действия в Курской области
Рамзан Кадыров пообещал «хорошие результаты» в Курской области в ближайшие дни
В ЧВК «Вагнер» заявили о желании принять участие в боях в Курской области
«Газпром» о росте цен на газ после атаки ВСУ: «Кому это выгодно?»