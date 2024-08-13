В Москве женщина-водитель сбила девушку на тротуаре
В Москве женщина за рулем легковой иномарки сбила пешехода, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
По предварительным данным, ДТП произошло на Бауманской улице около дома № 50/12. Водитель наехала на девушку-пешехода, а затем совершила наезд на стену дома.
Пострадавшую девушку передали медицинским работникам, рассказали в ведомстве.
По данным столичной госавтоинспекции, женщина совершила наезд на автомобиле Kaiyi. Водитель не справилась с управлением, выехала на тротуар и сбила пешехода, уточнили в ГИБДД.
Как пишет телеграм-канал SHOT, пострадавшей 21 год, она получила серьезные травмы.
11 августа на улице Южнобутовская в Москве произошло ДТП с подростками на каршеринге. В результате погиб один несовершеннолетний. Для аренды автомобиля подростки использовали чужой аккаунт.
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