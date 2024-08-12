 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Машина без водителя задавила семерых детей во Владимире

Машина без водителя задавила семерых детей во Владимире
Video

Во Владимире автомобиль Chevrolet Lacetti, за рулем которого не было водителя, совершил наезд на нескольких детей. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

ДТП произошло 12 августа на улице Мира.

«Припаркованный в непосредственной близости от тротуара автомобиль «Шевроле Лачетти» без водителя по неустановленным причинам начал самопроизвольное движение, в результате чего произошел наезд на группу детей 7–8 лет, находящихся на тротуаре», — говорится в сообщении.

Два человека погибли при падении машины с обрыва в Дагестане
Общество
Фото: МВД по Республике Дагестан

В результате семеро детей были доставлены в больницу.

По данным Следственного комитета, в момент аварии дети направлялись в детский центр и их сопровождали взрослые. Следователи начали процессуальную проверку.

ФСБ задержала в Курской области военнослужащего Украины. Видео

Белорусские ВВС и ПВО отправились в Россию для совместных учений

Белоусов назвал четыре фактора успеха в современных военных конфликтах

Власти Курской области не знают о судьбе около 2 тыс. жителей

Цены на газ в Европе подскочили на 6% из-за событий в Курской области

180 тыс. человек подлежат эвакуации в Курской области

Путин заявил о невозможности переговоров

Путин назвал главную задачу в приграничных с Украиной областях

Балицкий заявил о переброске части сил из Запорожской области в Курскую
Теги
Владимир ДТП Дети МВД
Материалы по теме
СК показал видео ДТП с подростками на каршеринге в Москве
Общество
«Ситидрайв» начал проверку после гибели подростка в ДТП в Москве
Общество
В Нижегородской области в ДТП на М-12 пострадали 18 человек
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 августа
EUR ЦБ: 96,69 (+1,5) Инвестиции, 17:12 Курс доллара на 13 августа
USD ЦБ: 89,95 (+1,96) Инвестиции, 17:12
Самолет без колеса сел на аэродроме в Ульяновской областиОбщество, 20:33
Самый титулованный британский прыгун в воду завершил карьеру в 30 летСпорт, 20:30
Зеленский поручил добиться разрешения Запада по ударам дальнобойных ракетПолитика, 20:30
20% затрат дают 80% результата: почему нужны корпоративные мероприятияРБК и Millennium, 20:20
«Манчестер Сити» и «Атлетико» провели крупнейший трансфер сезонаСпорт, 20:07
Глава ядерного центра назвал срок запуска «царь-лазера»Технологии и медиа, 20:02
«Урал» победил «Уфу» в Первой лиге благодаря голу 16-летнего форвардаСпорт, 19:58
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В МИД Белоруссии вызвали поверенного ЕС из-за маркировки на дронах ВСУПолитика, 19:41
Машина без водителя задавила семерых детей во ВладимиреОбщество, 19:37
«Шли на полусогнутых». Жители курского приграничья — об эвакуацииОбщество, 19:24
Зеленский впервые признал действия ВСУ в Курской областиПолитика, 19:21
Военную базу России не будут обсуждать с главой Минобороны ЦАР в МосквеПолитика, 19:21
В Москву на переговоры с Путиным прилетел президент Палестины АббасПолитика, 19:19
Haval, Changan или Geely: какого подержанного «китайца» купить за ₽1 млнАвто, 19:13