Машина без водителя задавила семерых детей во Владимире
Во Владимире автомобиль Chevrolet Lacetti, за рулем которого не было водителя, совершил наезд на нескольких детей. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
ДТП произошло 12 августа на улице Мира.
«Припаркованный в непосредственной близости от тротуара автомобиль «Шевроле Лачетти» без водителя по неустановленным причинам начал самопроизвольное движение, в результате чего произошел наезд на группу детей 7–8 лет, находящихся на тротуаре», — говорится в сообщении.
В результате семеро детей были доставлены в больницу.
По данным Следственного комитета, в момент аварии дети направлялись в детский центр и их сопровождали взрослые. Следователи начали процессуальную проверку.
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