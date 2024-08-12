Машина без водителя задавила семерых детей во Владимире

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Во Владимире автомобиль Chevrolet Lacetti, за рулем которого не было водителя, совершил наезд на нескольких детей. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

ДТП произошло 12 августа на улице Мира.

«Припаркованный в непосредственной близости от тротуара автомобиль «Шевроле Лачетти» без водителя по неустановленным причинам начал самопроизвольное движение, в результате чего произошел наезд на группу детей 7–8 лет, находящихся на тротуаре», — говорится в сообщении.

В результате семеро детей были доставлены в больницу.

По данным Следственного комитета, в момент аварии дети направлялись в детский центр и их сопровождали взрослые. Следователи начали процессуальную проверку.