 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Палестино-израильский конфликт ,  
0 

В США сообщили о намерении отправить на Ближний Восток атомную подлодку

Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС

США направят на Ближний Восток оснащенную крылатыми ракетами атомную подводную лодку USS Georgia на фоне эскалации напряжения в регионе, сообщает пресс-служба Пентагона.

Американский министр обороны Ллойд Остин провел телефонные переговоры с израильским коллегой Йоавом Галантом. Остин заявил о готовности Вашингтона принять все меры для защиты Израиля.

Кроме того, глава Пентагона отметил, что призвал ускорить переброску в зону ответственности Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM) на Ближнем востоке авианосца Abraham Lincoln с истребителями F-35. При этом в регионе уже находится американский авианосец Theodore Roosevelt, отметили в военном ведомстве.

Остин и Галант также обсудили действия израильских военных в секторе Газа и сделку по прекращению огня в анклаве. Стороны затронули тему предотвращения агрессии Ирана и «Хезболлах» в отношении Тель-Авива.

Axios узнал, что Израиль ждет атаки Ирана до дня переговоров с ХАМАС
Политика
Фото:Maja Hitij / Getty Images

США и Израиль ожидают, что Иран в скором времени нанесет удар по еврейскому государству в ответ на гибель в Тегеране главы политбюро ХАМАС, писал Axios со ссылкой на три американских и израильских источника.

Собеседники Sky News Arabia отмечали, что Тегеран может нанести удар по Израилю 12 или 13 августа — на эти даты приходится национальный день скорби еврейского народа Тиша-бе-Ав (Девятое Ава), когда были разрушены первый и второй иерусалимский храм, а также произошло несколько других трагических событий в истории евреев.

Глава МАГАТЭ призвал к максимальной сдержанности в связи с ситуацией вблизи Курской АЭС

В трех областях России ввели режим контртеррористической операции

Заявление Минобороны о ситуации в Курской области

Жители приграничных районов рассказали о ситуации с обстрелами

Жителям Курской области, которые вынужденно покинули свои дома, выплатят по 10 тыс. руб.

Лукашенко заявил об уничтожении украинских дронов над Белоруссией

Белоруссия усилит группировки войск на границе с Украиной

В ЧВК «Вагнер» заявили о желании принять участие в боях в Курской области

«Газпром» о росте цен на газ после атаки ВСУ: «Кому это выгодно?»
Теги
Израиль США атомная подлодка палестино-израильский конфликт
Материалы по теме
Axios узнал, что Израиль ждет атаки Ирана до дня переговоров с ХАМАС
Политика
CNN сообщил о готовности ХАМАС заключить перемирие с Израилем
Политика
Израиль пригрозил невиданным ударом Ирану и «Хезболле»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 августа
EUR ЦБ: 95,18 (+1,05) Инвестиции, 09 авг, 21:56 Курс доллара на 10 августа
USD ЦБ: 87,99 (+1,43) Инвестиции, 09 авг, 21:56
Китай заинтересовался борьбой с дронами на фоне конфликта Москвы и КиеваПолитика, 06:38
В Кемерове подросток бросил страйкбольную гранату в прохожихОбщество, 06:31
Инкассаторы сообщили о спаде нагрузки из-за переводов себе до ₽30 млнФинансы, 06:30
В США сообщили о намерении отправить на Ближний Восток атомную подлодкуПолитика, 06:07
В Перу по делу об убийстве россиянки задержали гражданин УкраиныОбщество, 05:43
Бизнес сообщил об отказе небольших банков в Китае от платежей из РоссииФинансы, 05:24
Алаудинов сообщил о больших потерях ВСУ в Курской области за суткиПолитика, 05:18
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Генерал Булгаков до задержания был свидетелем по делу о мошенничествеПолитика, 04:57
Рублев вышел в финал «Мастерса» в МонреалеСпорт, 04:41
ФСИН начала проверку после банкета заключенных в мордовской колонииОбщество, 04:40
Более 10 населенных пунктов Белгородской области остались без светаПолитика, 04:33
ЦАХАЛ заявила о десятках вылетевших из Ливана в сторону Израиля ракетПолитика, 04:11
В Сербии заявили, что Европе не хватит газа без поставок из РоссииБизнес, 04:09
Литва отправит Украине FPV-дроны в сентябре 2024 годаПолитика, 03:50