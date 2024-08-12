В США сообщили о намерении отправить на Ближний Восток атомную подлодку

США направят на Ближний Восток оснащенную крылатыми ракетами атомную подводную лодку USS Georgia на фоне эскалации напряжения в регионе, сообщает пресс-служба Пентагона.

Американский министр обороны Ллойд Остин провел телефонные переговоры с израильским коллегой Йоавом Галантом. Остин заявил о готовности Вашингтона принять все меры для защиты Израиля.

Кроме того, глава Пентагона отметил, что призвал ускорить переброску в зону ответственности Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM) на Ближнем востоке авианосца Abraham Lincoln с истребителями F-35. При этом в регионе уже находится американский авианосец Theodore Roosevelt, отметили в военном ведомстве.

Остин и Галант также обсудили действия израильских военных в секторе Газа и сделку по прекращению огня в анклаве. Стороны затронули тему предотвращения агрессии Ирана и «Хезболлах» в отношении Тель-Авива.

США и Израиль ожидают, что Иран в скором времени нанесет удар по еврейскому государству в ответ на гибель в Тегеране главы политбюро ХАМАС, писал Axios со ссылкой на три американских и израильских источника.

Собеседники Sky News Arabia отмечали, что Тегеран может нанести удар по Израилю 12 или 13 августа — на эти даты приходится национальный день скорби еврейского народа Тиша-бе-Ав (Девятое Ава), когда были разрушены первый и второй иерусалимский храм, а также произошло несколько других трагических событий в истории евреев.