В США сообщили о намерении отправить на Ближний Восток атомную подлодку
США направят на Ближний Восток оснащенную крылатыми ракетами атомную подводную лодку USS Georgia на фоне эскалации напряжения в регионе, сообщает пресс-служба Пентагона.
Американский министр обороны Ллойд Остин провел телефонные переговоры с израильским коллегой Йоавом Галантом. Остин заявил о готовности Вашингтона принять все меры для защиты Израиля.
Кроме того, глава Пентагона отметил, что призвал ускорить переброску в зону ответственности Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM) на Ближнем востоке авианосца Abraham Lincoln с истребителями F-35. При этом в регионе уже находится американский авианосец Theodore Roosevelt, отметили в военном ведомстве.
Остин и Галант также обсудили действия израильских военных в секторе Газа и сделку по прекращению огня в анклаве. Стороны затронули тему предотвращения агрессии Ирана и «Хезболлах» в отношении Тель-Авива.
США и Израиль ожидают, что Иран в скором времени нанесет удар по еврейскому государству в ответ на гибель в Тегеране главы политбюро ХАМАС, писал Axios со ссылкой на три американских и израильских источника.
Собеседники Sky News Arabia отмечали, что Тегеран может нанести удар по Израилю 12 или 13 августа — на эти даты приходится национальный день скорби еврейского народа Тиша-бе-Ав (Девятое Ава), когда были разрушены первый и второй иерусалимский храм, а также произошло несколько других трагических событий в истории евреев.
Глава МАГАТЭ призвал к максимальной сдержанности в связи с ситуацией вблизи Курской АЭС
В трех областях России ввели режим контртеррористической операции
Заявление Минобороны о ситуации в Курской области
Жители приграничных районов рассказали о ситуации с обстрелами
Жителям Курской области, которые вынужденно покинули свои дома, выплатят по 10 тыс. руб.
Лукашенко заявил об уничтожении украинских дронов над Белоруссией
Белоруссия усилит группировки войск на границе с Украиной
В ЧВК «Вагнер» заявили о желании принять участие в боях в Курской области
«Газпром» о росте цен на газ после атаки ВСУ: «Кому это выгодно?»