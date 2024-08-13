Ракетная опасность продлилась в Курской области 10 минут

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Власти Курской области предупредили об опасности ракетной атаки на регион, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.

Глава региона советует в домах и квартирах спрятаться в помещениях без окон со сплошными стенами, на улице следует зайти в ближайшее здание или подходящее укрытие.

Сообщение появилось в 18:30. В 18:40 опасность была отменена.

До этого опасность ракетной атаки несколько раз объявляли ночью, за рабочее время это произошло первый раз.

Бои в Курской области продолжаются с 6 августа. В регионе ввели режим ЧС федерального значения, также в Курской и соседних Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции. Из приграничных районов, а также двух районов, соседствующих с Курской АЭС, эвакуируются жители. 12 августа врио губернатора Алексей Смирнов сообщил, что всего нужно вывезти 180 тыс. человек, из них 121 тыс. уже уехали.