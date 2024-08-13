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Военная операция на Украине ,  
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Ракетная опасность продлилась в Курской области 10 минут

В Курской области объявили ракетную опасность
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Власти Курской области предупредили об опасности ракетной атаки на регион, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.

Глава региона советует в домах и квартирах спрятаться в помещениях без окон со сплошными стенами, на улице следует зайти в ближайшее здание или подходящее укрытие.

Сообщение появилось в 18:30. В 18:40 опасность была отменена.

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До этого опасность ракетной атаки несколько раз объявляли ночью, за рабочее время это произошло первый раз.

Бои в Курской области продолжаются с 6 августа. В регионе ввели режим ЧС федерального значения, также в Курской и соседних Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции. Из приграничных районов, а также двух районов, соседствующих с Курской АЭС, эвакуируются жители. 12 августа врио губернатора Алексей Смирнов сообщил, что всего нужно вывезти 180 тыс. человек, из них 121 тыс. уже уехали.

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Курская область ракета атака Алексей Смирнов
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