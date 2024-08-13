Врио главы администрации Курской области уволился
Александр Шматков, временно исполнявший обязанности руководителя администрации Курской области, ушел с поста по собственному желанию, сообщили региональные власти в телеграм-канале.
Там уточнили, что он уволился в связи с назначением его на пост замруководителя Федерального дорожного агентства.
Шматков возглавил администрацию еще при предыдущем губернаторе Романе Старовойте, который покинул этот пост в мае 2024 года и стал министром транспорта России.
На место главы администрации назначен Александр Крылов — бывший врио первого заместителя руководителя муниципалитета.
Крылов в 2004 году окончил Военно-транспортный университет железнодорожных войск Российской Федерации, а в 2021-м — Курскую академию государственной и муниципальной службы.
На новом посту он будет координировать работу департаментов госслужбы, документационного, мобилизационного и ресурсного обеспечения области, отделов спецсвязи и режима секретности. Также глава администрации контролирует работу подразделений кадров, разработки и внедрения новых технологических процессов документооборота, контроля за выполнением поручений губернатора Курской области и президента страны.
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