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Врио главы администрации Курской области уволился

Врио главы администрации Курской области уволился по собственному желанию
Александр Шматков
Александр Шматков (Фото: Правительство Курской области)

Александр Шматков, временно исполнявший обязанности руководителя администрации Курской области, ушел с поста по собственному желанию, сообщили региональные власти в телеграм-канале.

Там уточнили, что он уволился в связи с назначением его на пост замруководителя Федерального дорожного агентства.

Шматков возглавил администрацию еще при предыдущем губернаторе Романе Старовойте, который покинул этот пост в мае 2024 года и стал министром транспорта России.

На место главы администрации назначен Александр Крылов — бывший врио первого заместителя руководителя муниципалитета.

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Фото:John Moore / Getty Images

Крылов в 2004 году окончил Военно-транспортный университет железнодорожных войск Российской Федерации, а в 2021-м — Курскую академию государственной и муниципальной службы.

На новом посту он будет координировать работу департаментов госслужбы, документационного, мобилизационного и ресурсного обеспечения области, отделов спецсвязи и режима секретности. Также глава администрации контролирует работу подразделений кадров, разработки и внедрения новых технологических процессов документооборота, контроля за выполнением поручений губернатора Курской области и президента страны.

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Курская область областная администрация чиновник увольнение
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