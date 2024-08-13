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Военная операция на Украине ,  
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Медведев пообещал наказать Киев за вторжение в Курскую область

Сюжет
Военная операция на Украине
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Украинское руководство понесет наказание за нападение на Курскую область, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев во время видео-конференц-связи по вопросам оказания помощи региону, видеозапись опубликовала пресс-служба партии «Единая Россия» во «ВКонтакте».

«Они понесут за то, что сделали, безусловно, заслуженное наказание», — сказал Медведев.

По его словам, это повлечет «самые разные последствия» для ответственных за нападение на приграничные российские территории, включая руководство «националистического режима» в Киеве.

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Фото:Google Maps

Боевые действия в Курской области продолжаются с утра 6 августа. Тогда украинские диверсанты с военной техникой вторглись на территорию приграничных районов региона. К вечеру 7 августа там ввели режим ЧС, которому спустя два дня придали федеральный статус.

По последним данным, 28 населенных пунктов в Курской области находятся под контролем ВСУ. По словам врио главы региона Алексея Смирнова, власти не знают о судьбе около 2 тыс. человек, которые там находятся. Всего из приграничных районов необходимо вывезти 180 тыс. человек, из них эвакуированы 121 тыс., сообщал врио губернатора.

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Дмитрий Медведев

политик, экс-президент, замглавы Совбеза России
14 сентября 1965 года
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