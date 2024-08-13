ВТБ повысил первоначальный взнос по семейной ипотеке

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ВТБ повысил минимальный первоначальный взнос по семейной ипотеке с 20,1 до 30,1%, такая информация приведена на сайте банка.

Так, взнос от 20,1% доступен для зарплатных клиентов или при использовании комбо-ипотеки, если подтвержден доход и занятость. В остальных случаях при подтверждении дохода первоначальный взнос составит от 30,1%.

«С 12 августа ВТБ изменил первый взнос по льготной ипотеке. Решение не затронуло комбинированные программы на покупку новостроек и зарплатных клиентов, оформляющих семейную госпрограмму», — сообщили РБК в кредитном учреждении.

Там также добавили, что те заемщики, которые успели подать заявки до 11 августа включительно, могут провести сделки по предыдущим условиям до 24 августа.

В пресс-службе отметили, что ВТБ наблюдает за действиями Центробанка, который «стремится «охладить» рынок ипотеки, что сказывается как на росте ставок, так и на корректировке неценовых параметров кредитов».

«В результате уровень маржинальности и рентабельности по госпрограммам остается на «околонулевом» уровне. Допускаем, что к таким или схожим мерам могут прибегнуть и другие игроки рынка», — добавили в пресс-службе.

ВТБ в этих условиях смещает фокус с количества на качество выдаваемых ипотечных кредитов, подчеркнули там.

Банк ВТБ с 6 августа изменил ставки по рыночным программам ипотеки. Они выросли от 0,5 до 1,7 п.п., минимальная ставка составила 20,5%. Банк поменял условия кредитования в четвертый раз с конца мая вслед за повышением ключевой ставки ЦБ — на заседании 26 июля регулятор изменил ее впервые за семь месяцев, подняв показатель на 2 п.п. — до 18%.