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Финансы ,  
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ВТБ повысил первоначальный взнос по семейной ипотеке

ВТБ VTBR ₽100,58 +2,6% Купить
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

ВТБ повысил минимальный первоначальный взнос по семейной ипотеке с 20,1 до 30,1%, такая информация приведена на сайте банка.

Так, взнос от 20,1% доступен для зарплатных клиентов или при использовании комбо-ипотеки, если подтвержден доход и занятость. В остальных случаях при подтверждении дохода первоначальный взнос составит от 30,1%.

«С 12 августа ВТБ изменил первый взнос по льготной ипотеке. Решение не затронуло комбинированные программы на покупку новостроек и зарплатных клиентов, оформляющих семейную госпрограмму», — сообщили РБК в кредитном учреждении.

Там также добавили, что те заемщики, которые успели подать заявки до 11 августа включительно, могут провести сделки по предыдущим условиям до 24 августа.

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Фото:Андрей Любимов / РБК


В пресс-службе отметили, что ВТБ наблюдает за действиями Центробанка, который «стремится «охладить» рынок ипотеки, что сказывается как на росте ставок, так и на корректировке неценовых параметров кредитов».

«В результате уровень маржинальности и рентабельности по госпрограммам остается на «околонулевом» уровне. Допускаем, что к таким или схожим мерам могут прибегнуть и другие игроки рынка», — добавили в пресс-службе.

ВТБ в этих условиях смещает фокус с количества на качество выдаваемых ипотечных кредитов, подчеркнули там.

Банк ВТБ с 6 августа изменил ставки по рыночным программам ипотеки. Они выросли от 0,5 до 1,7 п.п., минимальная ставка составила 20,5%. Банк поменял условия кредитования в четвертый раз с конца мая вслед за повышением ключевой ставки ЦБ — на заседании 26 июля регулятор изменил ее впервые за семь месяцев, подняв показатель на 2 п.п. — до 18%.

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