США провели учения с танками Abrams недалеко от границы КНДР
США провели на полигоне у границы с Северной Кореей боевые учения с танками Abrams в знак поддержки Южной Кореи, сообщает американское Министерство обороны.
«Танк M1A2 SEP v2 Abrams <...> поразил цели во время квалификационных стрельбищ на полигоне Родригес, Южная Корея, 12 августа 2024 года», — говорится в подписи к опубликованному на сайте ведомства снимку, предоставленному Восьмой армией США.
M1 Abrams — боевой американский танк, стоящий на вооружении армии США в различных модификациях с 1980-х годов. Цена одной такой машины — порядка $10 млн.
Подразделение участвовало в плановых учениях Pacific Fortitude («Тихоокеанская стойкость»), которые проводятся в рамках сотрудничества с Южной Кореей, сообщается на сайте ведомства.
Как пишет ТАСС, полигон, где прошли учения, находится в Пхочхоне, в 30 км к югу от границы Южной Кореи с КНДР.
В 2023 году США и Южная Корея отметили 70-летие военного союза. Его установление отсчитывают с момента заключения перемирия в Корейской войне 1950–1953 годов, в которой Вашингтон поддерживал южан.
Северная Корея считает, что отношения между США, Японией и Южной Кореей представляют собой аналог военного блока НАТО.
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