США провели учения с танками Abrams недалеко от границы КНДР

Танк M1A2 Abrams SEP V2 (Фото: imago-images.de / piemags / Reuters)

США провели на полигоне у границы с Северной Кореей боевые учения с танками Abrams в знак поддержки Южной Кореи, сообщает американское Министерство обороны.

«Танк M1A2 SEP v2 Abrams <...> поразил цели во время квалификационных стрельбищ на полигоне Родригес, Южная Корея, 12 августа 2024 года», — говорится в подписи к опубликованному на сайте ведомства снимку, предоставленному Восьмой армией США.

M1 Abrams — боевой американский танк, стоящий на вооружении армии США в различных модификациях с 1980-х годов. Цена одной такой машины — порядка $10 млн.

Подразделение участвовало в плановых учениях Pacific Fortitude («Тихоокеанская стойкость»), которые проводятся в рамках сотрудничества с Южной Кореей, сообщается на сайте ведомства.

Как пишет ТАСС, полигон, где прошли учения, находится в Пхочхоне, в 30 км к югу от границы Южной Кореи с КНДР.

В 2023 году США и Южная Корея отметили 70-летие военного союза. Его установление отсчитывают с момента заключения перемирия в Корейской войне 1950–1953 годов, в которой Вашингтон поддерживал южан.

Северная Корея считает, что отношения между США, Японией и Южной Кореей представляют собой аналог военного блока НАТО.