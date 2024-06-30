КНДР обвинила США, Японию и Южную Корею в создании «азиатского НАТО»
Северная Корея считает, что отношения между США, Японией и Южной Кореей представляют из себя аналог военного блока НАТО. Об этом говорится в заявлении МИД КНДР, которое приводит ЦТАК (Центральное телеграфное агентство Кореи).
«США оправдываются тем, что трехсторонние отношения между США, Японией и РК представляют собой отношения взаимодействия, направленные на укрепление стабильности и безопасности в регионе, и не означают «азиатскую версию НАТО», но это является всего лишь уловкой для уклонения от международных обвинений», — говорится в сообщении.
МИД КНДР отметил, что страны договорились о регулярном проведении трехсторонних совместных военных учений, как проводит НАТО.
Кроме того, на трехстороннем саммите, который прошел в августе 2023 года, страны подписали трехстороннее соглашение. Оно предусматривает совместное реагирование в случае любой угрозы против одного из участников. МИД подчеркнул, что «это по своей сути напоминает принцип коллективной обороны НАТО».
Северная Корея также решительно осудила действия стран по проведению учений «Freedom Edge» в водах вокруг КНДР, которые прошли с 27 по 29 июня, и «назвала их нагнетанием военной напряженности в регионе».
Ранее Япония заявила о намерении провести военные учения с 19 по 25 июля совместно с западными странами у границ России, на острове Хоккайдо.
В связи с этим российская сторона выразила посольству Японии в Москве «решительный протест» и назвала учения потенциальной угрозой безопасности страны.
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