 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Столтенберг увидел в белорусских учениях приближение Китая к НАТО

Совместные военные учения Белоруссии и Китая демонстрируют приближение Китая к границам НАТО, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам саммита в Вашингтоне, сообщает Politico.

«Это только подтверждает, как авторитарные режимы все больше объединяются, а также что Китай приближается к НАТО в Европе, Африке, Арктике», — сказал Столтенберг.

Военные учения Китая и Белоруссии являются обычным элементом сотрудничества двух стран и не направлены против каких-либо государств, заверили в Пекине.

Китайско-белорусские антитеррористические учения «Атакующий сокол» стартовали 8 июля на фоне саммита НАТО, они продлится около двух недель. Маневры проходят в трех километрах к востоку от границы с Польшей и в 30 км севернее границы с Украиной. В ходе учений отрабатывается тактика ночного десантирования, форсирования водных преград, ведения боевых действий в населенном пункте.

Китай выступил против своего упоминания как «угрозы» в коммюнике НАТО
Политика
Фото:Evelyn Hockstein / Reuters

Значительная часть совместной декларации, принятой по итогам вашингтонского саммита НАТО, посвящена Китаю: там говорится о растущей китайской угрозе в киберпространстве и космосе, а также выражаются опасения в связи с наращиванием Пекином ядерного арсенала. При этом особую тревогу НАТО вызывает сотрудничество Пекина с Москвой, в альянсе призвали Китай «прекратить любую материальную и политическую поддержку военных усилий России».

Китай выступил против упоминания страны как «угрозы» в декларации НАТО и попросил прекратить выдвигать беспочвенные обвинения. Россия также отрицает поставки из Китая вооружений или их компонентов.

Теги
саммит НАТО Белоруссия Украина Китай
Материалы по теме
О чем лидеры НАТО договорились на саммите в Вашингтоне
Политика
Китай выступил против своего упоминания как «угрозы» в коммюнике НАТО
Политика
Президент Финляндии назвал способ закончить бои на Украине одним звонком
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 июля
EUR ЦБ: 95,68 (+0,36) Инвестиции, 11 июл, 17:37 Курс доллара на 12 июля
USD ЦБ: 87,99 (+0,13) Инвестиции, 11 июл, 17:37
Синоптики спрогнозировали теплые, но не «египетские» ночи в Москве Город, 04:55
Байден оскорбительно высказался в адрес Путина после саммита НАТО Политика, 04:33
Столтенберг увидел в белорусских учениях приближение Китая к НАТО Политика, 04:27
Украина отказалась «еще 75 лет» ждать вступления в НАТО Политика, 03:56
Байден назвал условие для разговора с Путиным Политика, 03:49
Байден не увидел смысла в разрешении Украине бить по Кремлю Политика, 03:16
Российские военные ликвидировали и ранили до 35 боевиков в Идлибе Политика, 03:10
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В Киеве заметили слабое владение детьми украинским языком Политика, 02:48
США пообещали ответ на попадание ракеты в детскую больницу Киева Политика, 02:48
Больше 20 стран заключили «Украинский договор» Политика, 02:40
Осужденный за коррупцию генерал попросил об отправке на военную операцию Политика, 02:15
Байден назвал Зеленского президентом Путиным Политика, 01:53
Прокуратура признала роман о зомби-апокалипсисе в России угрозой порядку Политика, 01:30
Шесть человек пострадали при столкновении двух автобусов в Архангельске Общество, 01:11