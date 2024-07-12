Столтенберг увидел в белорусских учениях приближение Китая к НАТО

Совместные военные учения Белоруссии и Китая демонстрируют приближение Китая к границам НАТО, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам саммита в Вашингтоне, сообщает Politico.

«Это только подтверждает, как авторитарные режимы все больше объединяются, а также что Китай приближается к НАТО в Европе, Африке, Арктике», — сказал Столтенберг.

Военные учения Китая и Белоруссии являются обычным элементом сотрудничества двух стран и не направлены против каких-либо государств, заверили в Пекине.

Китайско-белорусские антитеррористические учения «Атакующий сокол» стартовали 8 июля на фоне саммита НАТО, они продлится около двух недель. Маневры проходят в трех километрах к востоку от границы с Польшей и в 30 км севернее границы с Украиной. В ходе учений отрабатывается тактика ночного десантирования, форсирования водных преград, ведения боевых действий в населенном пункте.

Значительная часть совместной декларации, принятой по итогам вашингтонского саммита НАТО, посвящена Китаю: там говорится о растущей китайской угрозе в киберпространстве и космосе, а также выражаются опасения в связи с наращиванием Пекином ядерного арсенала. При этом особую тревогу НАТО вызывает сотрудничество Пекина с Москвой, в альянсе призвали Китай «прекратить любую материальную и политическую поддержку военных усилий России».

Китай выступил против упоминания страны как «угрозы» в декларации НАТО и попросил прекратить выдвигать беспочвенные обвинения. Россия также отрицает поставки из Китая вооружений или их компонентов.