В Европарламенте осудили Польшу за создание «зоны смерти» на границе

Фото: Irek Dorozanski / Polish Ministry of National Defence / Getty Images

Группа депутатов Европарламента от Италии направила главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю жалобу с критикой Польши за создание на границе с Белоруссией «зоны смерти», в которой нарушаются права человека. Обращение опубликовали на сайте ЕП.

В жалобе утверждается, что в июле 2023 года Польша приняла закон, разрешающий пограничной полиции применять огнестрельное оружие против мигрантов, пытающихся пересечь границу в т.н. зоне смерти — буферной зоне на польско-белорусской границе, куда не могут попасть гуманитарные организации и наблюдатели за соблюдением прав человека.

«Ситуация, по-видимому, усугубляется внутренней политической пропагандой, которая представляет мигрантов как угрозу национальной безопасности, а также декриминализирует и оправдывает несоразмерно агрессивное поведение», — отметили депутаты. По их мнению, следование закону может привести к нарушениям прав человека, а Польша «бесчеловечно» регулирует миграционный кризис.

«Может ли Верховный представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности сообщить, какие немедленные меры и действия он предпримет, чтобы гарантировать, что на европейской земле не будет серьезных и явных нарушений прав человека в отношении мигрантов?» — спросили депутаты у Борреля.

Миграционный кризис разразился на границе Белоруссии с Польшей, Латвией и Литвой в августе 2021 года после запрета государственной авиакомпании Belavia летать в ЕС. Белорусский президент Александр Лукашенко объявил, что страна больше не будет помогать западным государствам контролировать незаконную миграцию на границе с Белоруссией. В ЕС считают, что наплыв мигрантов организовали белорусские власти, преследуя политические цели. В Минске отрицают обвинения.

28 мая около 50 мигрантов пытались незаконно перейти границу, они нападали на польских солдат, кидали в них камни и палки. В ходе столкновения один из мигрантов ранил ножом польского военного. Раненый скончался в больнице 6 июня.

После этого Польша начала операцию по укреплению войск на границе с Белоруссией. Министр обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что против Польши ведется гибридная война, которая «достигла наивысшего уровня». В качестве примеров проявления войны он привел пограничные нападения и диверсии.