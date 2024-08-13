 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

В Европарламенте осудили Польшу за создание «зоны смерти» на границе

Депутаты ЕП раскритиковали Польшу за создание пограничной «зоны смерти»
Фото: Irek Dorozanski / Polish Ministry of National Defence / Getty Images
Фото: Irek Dorozanski / Polish Ministry of National Defence / Getty Images

Группа депутатов Европарламента от Италии направила главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю жалобу с критикой Польши за создание на границе с Белоруссией «зоны смерти», в которой нарушаются права человека. Обращение опубликовали на сайте ЕП.

В жалобе утверждается, что в июле 2023 года Польша приняла закон, разрешающий пограничной полиции применять огнестрельное оружие против мигрантов, пытающихся пересечь границу в т.н. зоне смерти — буферной зоне на польско-белорусской границе, куда не могут попасть гуманитарные организации и наблюдатели за соблюдением прав человека.

«Ситуация, по-видимому, усугубляется внутренней политической пропагандой, которая представляет мигрантов как угрозу национальной безопасности, а также декриминализирует и оправдывает несоразмерно агрессивное поведение», — отметили депутаты. По их мнению, следование закону может привести к нарушениям прав человека, а Польша «бесчеловечно» регулирует миграционный кризис.

«Может ли Верховный представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности сообщить, какие немедленные меры и действия он предпримет, чтобы гарантировать, что на европейской земле не будет серьезных и явных нарушений прав человека в отношении мигрантов?» — спросили депутаты у Борреля.

Польша приступила к усилению армии и сил ПВО на границе с Белоруссией
Политика
Фото:Omar Marques / Getty Images

Миграционный кризис разразился на границе Белоруссии с Польшей, Латвией и Литвой в августе 2021 года после запрета государственной авиакомпании Belavia летать в ЕС. Белорусский президент Александр Лукашенко объявил, что страна больше не будет помогать западным государствам контролировать незаконную миграцию на границе с Белоруссией. В ЕС считают, что наплыв мигрантов организовали белорусские власти, преследуя политические цели. В Минске отрицают обвинения.

28 мая около 50 мигрантов пытались незаконно перейти границу, они нападали на польских солдат, кидали в них камни и палки. В ходе столкновения один из мигрантов ранил ножом польского военного. Раненый скончался в больнице 6 июня.

После этого Польша начала операцию по укреплению войск на границе с Белоруссией. Министр обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что против Польши ведется гибридная война, которая «достигла наивысшего уровня». В качестве примеров проявления войны он привел пограничные нападения и диверсии.

В ВСУ признали, что атака в Курской области не облегчила бои в Донбассе

В России начали работу над новой альтернативой Android и iOS

Белоусов назвал четыре фактора успеха в современных военных конфликтах

Верховный суд предложил освобождать подсудимых за участие в спецоперации

Алаудинов заявил об остановке «катания» ВСУ в Курской области

«АвтоВАЗ» объявил о выделении ₽600 млн на развитие производства

Джеймс Кэмерон рассказал о работе над новым проектом во вселенной «Терминатора»

Росреестр зафиксировал рекордное число сделок с жильем в Москве

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Польша Европарламент Жозеп Боррель Италия
Материалы по теме
Белоруссия направила ракетные войска и артиллерию в Россию для учений
Политика
Польша закупит у США несколько сотен ракет более чем на $850 млн
Политика
Польский военный погиб после ранения нелегальным мигрантом из Белоруссии
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 августа
EUR ЦБ: 96,69 (+1,5) Инвестиции, 12 авг, 17:12 Курс доллара на 13 августа
USD ЦБ: 89,95 (+1,96) Инвестиции, 12 авг, 17:12
Сколько денег и когда инвесторы получат от обмена замороженными активамиИнвестиции, 16:25
Необычные места в Москве, где можно интересно провести летоРБК и ГАЛС, 16:22
Работники заявили о «кошмаре» в финансированном Вэнсом стартапеБизнес, 16:12
Медведев пообещал наказать Киев за вторжение в Курскую областьПолитика, 16:07
Какова обстановка в граничащих с Украиной районах. КартаПолитика, 15:58
Капитан «Барселоны» не сдержал слез на церемонии прощания с клубомСпорт, 15:58
Нападение ВСУ на Курскую область. ГлавноеПолитика, 15:54
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Какие криптовалюты продолжили дешеветь. Топ-5 монетКрипто, 15:49
Глава войск РХБЗ заявил о вероятности наличия у Киева «грязной бомбы»Политика, 15:34
Во ФСИН опровергли сообщения о захвате своих сотрудников во ЛьговеПолитика, 15:27
Особняк в центре Москвы выставили на аукцион за ₽70 млнНедвижимость, 15:25
Российский боец покинул UFC после четырех поражений подрядСпорт, 15:24
Путин на переговорах с Аббасом назвал причину кризиса в ПалестинеПолитика, 15:19
В Европарламенте осудили Польшу за создание «зоны смерти» на границеПолитика, 15:09