Путин на переговорах с Аббасом назвал причину кризиса в Палестине

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Урегулированию конфликта между Палестиной и Израилем мешало игнорирование проблемы создания независимого палестинского государства. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с палестинским лидером Махмудом Аббасом, который приехал в Москву.

«Корни этой проблемы уходят далеко в прошлое и связаны с игнорированием принятых ранее на уровне международных организаций, прежде всего на уровне ООН, решений с образованием и созданием независимого палестинского государства», — сказал Путин.

Он отметил, что позиция России о том, что для обеспечения длительного, надежного и стабильного мира в регионе нужно создать полноценное палестинское государство, не изменилась.

Палестина провозгласила свою независимость в 1988 году, но остается частично признанной. По состоянию на август 2024 года ее суверенитет признали 147 из 193 государств — членов ООН.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал признание рядом европейских государств Палестины в качестве суверенного государства «вознаграждением террора».

США считают, что признание палестинской государственности должно стать результатом соглашения, заключенного между Израилем и Палестинской автономией, чтобы положить конец конфликту между ними. Однако весной Вашингтон наложил вето на резолюцию о полноправном членстве страны в ООН и объяснил свое решение вопросами о соответствии критериям государства, указав на то, что сектором Газа руководит ХАМАС.