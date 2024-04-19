США заблокировали резолюцию о членстве Палестины в ООН

США наложили вето на резолюцию о полноправном членстве Палестины в ООН

США наложили вето на резолюцию Совета Безопасности ООН, которая рекомендует предоставить Палестине полноправное членство в организации. Об этом сообщается на сайте ООН.

«В результате голосования 12 голосами против одного и при двух воздержавшихся Совет безопасности не принял проект резолюции», — говорится в сообщении.

Среди одобривших резолюцию были Россия и Китай. Швейцария и Великобритания воздержались.

Чтобы проект резолюции был принят, его должны поддержать по крайней мере девять членов Совбеза и ни один из его постоянных членов — Китай, Франция, Россия, Великобритания, США — не должны использовать свое право вето.

По мнению постоянного представителя России в ООН Василия Небензи, Вашингтон своим решением показал, что палестинцы «не заслуживают иметь собственное государство» и являются «барьером на пути к реализации интересов Израиля». «Результаты голосования, на котором Вашингтон оказался практически в полной изоляции, говорят сами за себя», — заявил он.

Позже представитель США в ООН Роберт Вуд объяснил, что Вашингтон заблокировал резолюцию, так как остаются нерешенными вопросы о том, соответствует ли Палестина критериям, позволяющим считаться государством.

«Мы давно призывали Палестинскую администрацию провести необходимые реформы, чтобы помочь установить атрибуты готовности к государственности», — заявил Вуд, отметив, что власть в секторе Газа осуществляет террористическая организация ХАМАС.

Ранее американская сторона настаивала, что признание палестинской государственности должно стать результатом соглашения, заключенного между Израилем и Палестинской автономией. Источник Reuters среди американских чиновников объяснил, что преждевременные действия в Нью-Йорке «не приведут к обретению государственности для палестинского народа».

Представитель Палестины заявлял, что полноправное вступление в ООН не станет альтернативой серьезным переговорам с Израилем, но «резолюция даст надежду палестинскому народу на достойную жизнь в рамках независимого государства». Кроме того, сам Израиль был создан с помощью резолюции ООН, а не путем переговоров с арабскими странами, подчеркнул палестинский чиновник Зиад Абу Амр.

Израиль отмечал, что палестинцы не соответствуют критериям, необходимым для полноправного членства в ООН, среди которых постоянное население, определенная территория, правительство.