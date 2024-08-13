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Военная операция на Украине ,  
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В СВР заявили о недовольстве Зеленским в элитах США и поиске замены ему

СВР: власти США недовольны Зеленским и начали искать ему замену
Сюжет
Военная операция на Украине
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Alexey Furman / Getty Images)

Власти США недовольны президентом Украины Владимиром Зеленским и ищут ему замену, сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР).

По данным СВР, в американской элите растет недовольство Зеленским. В Демократической и Республиканской партии «все громче звучат голоса тех, кто выражает сомнения в целевом расходовании миллиардов долларов военной помощи, которую получает Киев», уточнили в службе.

«Зеленский предпринимает безумные шаги, угрожающие выходом эскалации далеко за пределы Украины», — отметили в СВР (цитата по ТАСС). В службе считают, что украинский президент «перешел к лихорадочным действиям», чтобы сохранить позицию во власти из-за того, что 20 мая истек срок его президентских полномочий.

В этой связи в Вашингтоне прорабатывают варианты замены украинского руководителя на «более управляемую и менее коррумпированную фигуру», отметили в СВР. Так, по мнению властей США, согласно данным разведки, экс-глава МВД Украины Арсен Аваков (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) может стать подходящим кандидатом на смену Зеленскому.

СВР рассекретила донесение о поисках США замены Зеленскому
Политика
Владимир Зеленский

О том, что в США ищут альтернативу Зеленскому, СВР сообщает не в первый раз.

В мае, по данным ведомства, американские власти начали налаживать контакт по этой теме с некоторыми политическими деятелями, в частности, с лидером партии «Европейская солидарность» Петром Порошенко и мэром Киева Виталием Кличко.

В июле СВР рассекретила донесение резидента о поисках Вашингтоном альтернативы украинскому президенту. В шифрограмме человека, подписавшегося Стоуном, от 5 мая также говорилось о Кличко и Порошенко. Стоун доложил, что «негласную работу» также вели с руководителем офиса президента Украины Андреем Ермаком, бывшим главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным и экс-спикером Верховной рады Дмитрием Разумковым.

Аваков занимал пост главы украинского МВД в 2014–2021 годах при президентах Порошенко и Зеленском. До этого он был депутатом Верховной рады в 2012–2014 годах, а в 2005–2010 годах возглавлял Харьковскую областную администрацию. В мае 2024 года российское МВД объявило Авакова в розыск.

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Теги
Персоны
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Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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