В СВР заявили об активизации усилий США по поиску альтернативы Зеленскому
Вашингтон усилил поиск альтернативы нынешнему президенту Украины Владимиру Зеленскому, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР). Об этом сообщает ТАСС.
По данным ведомства, американские власти налаживают контакт по этой теме с некоторыми украинскими политическими деятелями.
«Контакты установлены с лидером партии «Европейская солидарность» Петром Порошенко и мэром Киева Виталием Кличко. Негласная работа ведется с руководителем офиса президента Украины Андреем Ермаком», — говорится в сообщении.
Вашингтон также рассматривает в качестве преемников Зеленского бывшего главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного и экс-спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова, отметили в СВР.
Эти политики могут быть необходимы Вашингтону для срочной смены лидера Украины, объяснили в ведомстве. Перестановки в руководстве страны могут произойти в случае резкого ухудшения ситуации в зоне военной операции, считают в СВР. По информации ведомства, неудачи на фронте в таком случае США спишут на Зеленского.
РБК направил запрос в пресс-бюро СВР России.
В декабре 2023 года СВР сообщила об обсуждении Западом кандидатур для замены Зеленского. Среди возможных преемников нынешнего президента Украины уже тогда указывали Залужного, Ермака, Кличко. Также в список вошли бывший советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович и глава разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.
Выборы президента Украины должны были пройти 31 марта 2024 года. Однако голосование на стали назначать из-за действующего с февраля 2022 года военного положения. В августе 2023 года Зеленский заявил, что не держится за власть и хотел бы провести выборы в стране.
Срок полномочий Зеленского истекает 20 мая. Постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза ООН в марте 2024 года заявил, что с 21 мая нынешний украинский лидер станет нелегитимным.
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