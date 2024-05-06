В СВР заявили об активизации усилий США по поиску альтернативы Зеленскому

Владимир Зеленский (Фото: Reuters)

Вашингтон усилил поиск альтернативы нынешнему президенту Украины Владимиру Зеленскому, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР). Об этом сообщает ТАСС.

По данным ведомства, американские власти налаживают контакт по этой теме с некоторыми украинскими политическими деятелями.

«Контакты установлены с лидером партии «Европейская солидарность» Петром Порошенко и мэром Киева Виталием Кличко. Негласная работа ведется с руководителем офиса президента Украины Андреем Ермаком», — говорится в сообщении.

Вашингтон также рассматривает в качестве преемников Зеленского бывшего главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного и экс-спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова, отметили в СВР.

Эти политики могут быть необходимы Вашингтону для срочной смены лидера Украины, объяснили в ведомстве. Перестановки в руководстве страны могут произойти в случае резкого ухудшения ситуации в зоне военной операции, считают в СВР. По информации ведомства, неудачи на фронте в таком случае США спишут на Зеленского.

РБК направил запрос в пресс-бюро СВР России.

В декабре 2023 года СВР сообщила об обсуждении Западом кандидатур для замены Зеленского. Среди возможных преемников нынешнего президента Украины уже тогда указывали Залужного, Ермака, Кличко. Также в список вошли бывший советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович и глава разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

Выборы президента Украины должны были пройти 31 марта 2024 года. Однако голосование на стали назначать из-за действующего с февраля 2022 года военного положения. В августе 2023 года Зеленский заявил, что не держится за власть и хотел бы провести выборы в стране.

Срок полномочий Зеленского истекает 20 мая. Постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза ООН в марте 2024 года заявил, что с 21 мая нынешний украинский лидер станет нелегитимным.