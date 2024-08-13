Грузовой космический корабль «Прогресс МС-26» затонул в Тихом океане
Грузовой корабль «Прогресс МС-26» успешно отстыковался от модуля «Звезда» российского сегмента Международной космической станции (МКС), проработав полгода, и разрушился в плотных слоях атмосферы, сообщает «Роскосмос».
В 8:09 мск космический грузовик включил двигатель на торможение, затем вошел в плотные слои атмосферы и распался на части. «Несгоревшие элементы конструкции корабля упали в несудоходном районе южной части Тихого океана», — уточнили в госкорпорации.
На смену грузовика на станции придет «Прогресс МС-28», его планируют запустить с космодрома в Байконуре 15 августа.
«Прогресс МС-26» вышел на околоземную орбиту в середине февраля с помощью ракеты-носителя «Союз-2.1а». Стыковка с модулем «Звезда» состоялась 17 февраля.
«Прогресс МС-26» доставил на станцию 2518 кг грузов, в том числе 1478 кг оборудования для систем станции, а также одежду, продукты питания, средства гигиены и медицинские принадлежности для экипажа. Среди прочего грузовик привез для командира отряда космонавтов Олега Кононенко шоколадные конфеты. Он стал первым российским космонавтом, кто суммарно провел в космосе 1 тыс. суток. Он вернется на Землю в сентябре, по завершении годового полета на МКС.
МКС начали эксплуатировать в конце 1998 года как многоцелевой исследовательский комплекс. На станции работают космонавты из России, США, Японии, Канады, Германии и других стран. Российский сегмент МКС состоит из шести модулей и пристыкованных к ним кораблей. Один из этих модулей — «Заря» — является собственностью NASA, поскольку был построен на деньги США.
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