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Технологии и медиа ,  
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«Прогресс МС-26» с конфетами и научным оборудованием вывели на орбиту

«Прогресс МС-26» с конфетами и оборудованием вышел на орбиту и взял курс на МКС

Грузовой космический корабль «Прогресс МС-26», ранее стартовавший с космодрома Байконур в Казахстане, вышел на околоземную орбиту и взял курс в направлении Международной космической станции (МКС). Об этом сообщила госкорпорация «Роскосмос» в телеграм-канале.

Ракета-носитель «Союз-2.1а» с «Прогрессом МС-26» стартовала с площадки на Байконуре в 06:25 мск. В 06:34 «Роскосмос» сообщил, что корабль успешно отделился от третьей ступени ракеты, а антенны и панели его солнечных батарей раскрылись в штатном режиме.

Впоследствии «Прогресс МС-26» взял курс в направлении МКС. Его стыковка с модулем станции «Звезда» ожидается 17 февраля в 09:12 мск, сообщили в «Роскосмосе».

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Стефани Уилсон, Александр Горбунов,&nbsp;Ник Хейг&nbsp;и&nbsp;Зена Кардман (слева направо)

«Прогресс МС-26» должен доставить на станцию 2518 кг грузов, в том числе 1478 кг оборудования для систем станции, а также одежду, продукты питания, средства гигиены и медицинские принадлежности для экипажа. Кроме того, корабль перевозит 580 кг топлива для дозаправки МКС, 420 кг воды для экипажа и 40 кг азота для пополнения атмосферы станции.

Как сообщили ТАСС в службе психологической поддержки российских космонавтов, «Прогресс МС-26» среди прочего везет шоколадные конфеты для командира отряда космонавтов Олега Кононенко, который находится на МКС.

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Теги
Роскосмос «Прогресс МС» космос МКС «Байконур» Казахстан
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