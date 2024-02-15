«Прогресс МС-26» с конфетами и научным оборудованием вывели на орбиту
Грузовой космический корабль «Прогресс МС-26», ранее стартовавший с космодрома Байконур в Казахстане, вышел на околоземную орбиту и взял курс в направлении Международной космической станции (МКС). Об этом сообщила госкорпорация «Роскосмос» в телеграм-канале.
Ракета-носитель «Союз-2.1а» с «Прогрессом МС-26» стартовала с площадки на Байконуре в 06:25 мск. В 06:34 «Роскосмос» сообщил, что корабль успешно отделился от третьей ступени ракеты, а антенны и панели его солнечных батарей раскрылись в штатном режиме.
Впоследствии «Прогресс МС-26» взял курс в направлении МКС. Его стыковка с модулем станции «Звезда» ожидается 17 февраля в 09:12 мск, сообщили в «Роскосмосе».
«Прогресс МС-26» должен доставить на станцию 2518 кг грузов, в том числе 1478 кг оборудования для систем станции, а также одежду, продукты питания, средства гигиены и медицинские принадлежности для экипажа. Кроме того, корабль перевозит 580 кг топлива для дозаправки МКС, 420 кг воды для экипажа и 40 кг азота для пополнения атмосферы станции.
Как сообщили ТАСС в службе психологической поддержки российских космонавтов, «Прогресс МС-26» среди прочего везет шоколадные конфеты для командира отряда космонавтов Олега Кононенко, который находится на МКС.
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