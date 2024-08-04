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Технологии и медиа ,  
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Грузовой космический корабль Cygnus стартовал к МКС

Грузовой космический корабль Cygnus стартовал к МКС после переноса запуска
Фото: Cristobal Herrera-Ulashkevich / EPA / ТАСС
Фото: Cristobal Herrera-Ulashkevich / EPA / ТАСС

Ракета-носитель Falcon 9 с беспилотным грузовым кораблем Cygnus стартовала к Международной космической станции (МКС), сообщило NASA в соцсети Х (ранее Twitter).

Запуск был проведен с космодрома на мысе Канаверал во Флориде около 11:00 по местному времени (18:00 мск).

Cygnus NG21 отправляют в космос в рамках коммерческого контракта NASA с корпорацией Northrop Grumman по снабжению МКС. Корабль доставит на станцию более 3,7 т груза, в частности продовольствие, оборудование и материалы для проведения десятков научных исследований.

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Фото:SpaceX / X

Ракета с кораблем должна была стартовать накануне, 3 августа, однако запуск перенесли из-за неблагоприятных погодных условий.

Для SpaceX это второй старт за август и 75-й за год.

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