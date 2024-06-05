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«Роскосмос» назвал имя космонавта, проведшего в космосе 1000 суток

«Роскосмос»: Олег Кононенко стал первым, кто провел в космосе 1000 суток
Рекорд по суммарному пребыванию на орбите Олег Кононенко побил еще в феврале. На сегодняшний день российский космонавт суммарно провел в космосе уже 1000 суток, сообщили в «Роскосмосе»
Олег Кононенко
Олег Кононенко (Фото: "Роскосмос")

Российский космонавт Олег Кононенко стал первым, кто суммарно провел в космосе 1000 суток, сообщил «Роскосмос».

С сентября 2023 года он находится в пятом космическом полете. Ожидается, что по завершению годового полета на МКС, намеченному на 23 сентября 2024 года, суммарный налет космонавта составит 1110 суток, уточнили в «Роскосмосе».

Рекорд по суммарному пребыванию на орбите Кононенко побил еще в феврале. На тот момент он провел в космосе в общей сложности 878 суток, чем превзошел результат еще одного российского космонавта Геннадия Падалки.

«Роскосмос» назвал имя космонавта, проведшего в космосе 1000 суток
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Олег Кононенко родился 21 июня 1964 года в городе Чарджоу Туркменской ССР (сейчас — Туркменабат, Туркмения). В 1996–1998 годах проходил общекосмическую подготовку в Центре подготовки космонавтов им. Гагарина. 20 марта 1998 года межведомственная комиссия присвоила Кононенко квалификацию «космонавт-испытатель». Свой первый полет в космос он совершил в апреле 2008 года, отправившись на МКС на борту корабля «Союз ТМА-12». По возвращении из своей первой экспедиции на станцию Кононенко получил звание Героя России.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Роскосмос космонавт космос Олег Кононенко рекорд
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