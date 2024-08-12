Балаш Орбан призвал мир проснуться после атаки ВСУ на Курскую область

Советник премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, Балаш Орбан, призвал к переговорам после атаки вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область. Свою позицию он высказал в соцсети X (бывший Twitter).

«Тревожные новости последнего времени: за последние несколько дней война между Россией и Украиной обострилась. Мир должен проснуться СЕЙЧАС», — говорится в посте.

Орбан также добавил, что позиция Венгрии «была ясной и твердой» с самого первого дня: «этот конфликт не может быть решен на боле боя, только за столом переговоров».

Речь идет о боевых действиях в Курской области, которые продолжаются с утра 6 августа. Тогда ВСУ попытались прорваться на территорию региона.

В области ввели режим ЧС федерального значения и контртеррористической операции (КТО). Врио губернатора Алексей Смирнов 12 августа заявил, что под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов, там остаются около 2 тыс. человек. По его словам, украинские силы проникли вглубь региона на 12 км.

В начале июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отправился с визитами в Киев, Москву и Пекин, назвав их «мирной миссией». По итогам своих поездок Орбан сообщил, что президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин считают, что до конца 2024-го между Россией и Украиной состоятся новые мирные переговоры.

С 1 июля Венгрия заняла символический пост председателя Совета ЕС, поэтому «мирная миссия» Орбана вызвали критику Брюсселя — в ЕС подчеркивают, что Орбан не представлял в этих поездках позицию союза.