Пользователи установили сервис «VK Видео» 20 млн раз

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Приложение для просмотра видеоконтента «VK Видео» с момента официального запуска было установлено 20 млн раз. Об этом сообщила РБК пресс-служба компании.

«С момента официального запуска в сентябре 2023 года пользователи установили приложение «VK Видео» на мобильные устройства и Android TV 20 млн раз», — говорится в сообщении.

11 млн раз установили пользователи Android, около 6 млн раз — Android TV, 3 млн раз — iOS. Пик всех установок пришелся на июль, когда приложение загрузили почти 2 млн раз, отметили в компании.

Причем за первую неделю августа прирост аудитории приложения увеличился в 2,2 раза по сравнению со среднемесячными показателями июля, достигнув пика 2,5 млн пользователей в сутки, в том числе с мобильных устройств и смарт-телевизоров. Также суммарное суточное время просмотра в приложении увеличилось в 2,6 раза и превысило 5 млн часов.

С начала августа в России стали жаловаться на ухудшение работы YouTube. «Ростелеком» объяснил сбои техническими проблемами в работе оборудования, которое применяется для кеширования и ускорения загрузки контента сервисов Google. В компании заявили, что отсутствие доступа к видеохостингу у россиян не связано с техническими проблемами или действиями со стороны Google.

Несмотря на замедление работы YouTube, его посещаемость продолжила расти. Так, по данным Mediascope, за неделю с 29 июля по 4 августа сервисом хотя бы раз за день воспользовались более 82,6 млн человек. Это больше, чем неделей ранее (82,5 млн) и за тот же период в прошлом году (81,47 млн).