Генерал Попов не знал о своем досрочном увольнении в запас

Иван Попов (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Бывший командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов, который находится под домашним арестом по уголовному делу, не был уведомлен о его досрочном увольнении в запас с воинской службы. Об этом сообщил ТАСС его адвокат Сергей Буйновский.

12 августа в телеграм-каналах появилось фото выписки из приказа главы Минобороны от 2 июня, в которой говорилось, что Попова досрочно уволили в запас «в связи с организационно-штатными мероприятиями».

РБК обратился за комментарием к адвокату Сергею Буйновскому.

Летом 2023 года генерала отстранили от должности командующего 58-й общевойсковой армией Южного военного округа вследствие «сложной ситуации со старшим начальством», которому тот рассказал обо «всех проблемных вопросах» в армии.

В мае 2024 года Попова задержали и арестовали, а затем отправили под домашний арест по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Позже военного обвинили еще и в служебном подлоге (ч. 2 ст. 292 УК).

Расследование связано с хищением металлоконструкций на сумму свыше 105 млн руб., предназначенных для строительства оборонительных сооружений в Запорожской области. Генерал не признает вину и говорит, что у него «ничего, кроме долгов и кредитов, за душой нет».