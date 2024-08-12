В Курской области ввели свободное посещение детских садов
Власти Курской области приняли решение о свободном посещении детских садов в условиях контртеррористической операции, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Как пояснила врио министра образования и науки региона Наталия Бастрикова, оплата детского сада будет происходить только по дням фактического посещения ребенка.
Режим КТО был введен в Курской, Брянской и Белгородской областях 10 августа.
Утром 6 августа украинские военнослужащие попытались прорваться на территорию Курской области, с тех пор в регионе идут бои.
По данным на 10 августа, из приграничных районов эвакуировали уже более 76 тыс. человек. Днем 12 августа власти решили эвакуировать жителей Беловского района региона.
Целью операции ВСУ в Курской области в Киеве назвали усиление позиций на переговорах. Президент России Владимир Путин счел действия Украины «масштабной провокацией».
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