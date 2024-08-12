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Военная операция на Украине ,  
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МВД сообщило об усиленной работе полиции в Курской области

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Алексей Белкин / news.ru / Global Look Press
Фото: Алексей Белкин / news.ru / Global Look Press

Сотрудники полиции несут службу в усиленном режиме в Курской области, где несколько дней идут бои с ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

«Ежедневно и круглосуточно на дежурство заступают наряды патрульно-постовой службы, экипажи ДПС. Для поддержания правопорядка введены дополнительные посты и усилены наряды. <...> Принимаются необходимые меры по пресечению распространения недостоверной информации», — говорится в сообщении.

Также в ведомстве добавили, что полицейские ведут консультативную работу и оказывают госуслуги гражданам, в первую очередь тем, кого эвакуируют с приграничных территорий и кто находится в пунктах временного размещения.

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Фото:сервис «Яндекс.Карты»

Боевые действия в Курской области идут с 6 августа. Тогда украинские военнослужащие предприняли попытку прорваться на территорию региона. Столкновения продолжаются почти неделю.

В регионе действуют режимы ЧС федерального характера и КТО. Из приграничных районов эвакуировали более 76 тыс. человек, свыше 4,4 тыс. размещены в ПВР, сообщило МЧС 10 августа.

В ночь с 11 на 12 августа врио губернатора Курской области Алексей Смирнов отметил, что в регион прибывают дополнительные силы и средства, Минобороны и все силовые структуры принимают «весь комплекс мер для стабилизации обстановки».

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