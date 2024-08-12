Депутат Думы раскритиковал оборону в Курской области

По словам Гурулева, группировка прикрытия границы была недостаточно обеспечена. Он отметил, что «у нас никто не любит правды в докладах»

Андрей Гурулев (Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости)

Депутат Госдумы Андрей Гурулев написал в своем телеграм-канале, что не верит, что «не знали о сосредоточении вражеских войск» вблизи Курской области. Гурулев — член комитета Госдумы по обороне, имеет звание генерал-лейтенанта.

По его словам, он был в Курской области и видел, как оборудуются минные поля, однако, отметил он, «без огневого прикрытия» они не дадут эффекта.

«Кто это планировал? Кто об этом думал? Это серьезно. На сегодняшний день невозможно планировать столь серьезные операции без нашего ведома. Я не верю, что не знали о сосредоточении вражеских войск», — отметил Гурулев.

Он уточнил, что если есть исходные данные о противнике, то «надо задумываться о происходящем». Депутат написал, состав группировки прикрытия госграницы «не имел своих средств разведки» и «в последнюю очередь обеспечивался всем необходимым». «У нас никто не любит правды в докладах. У нас все хотят слышать, что все хорошо», — подчеркнул депутат.

С 6 августа в Курской области идут бои с ВСУ. Украинские силы атаковали российские позиции близ населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня в Судженском районе. В регионе объявили режимы ЧС федерального характера и контртеррористической операции.

Всего из приграничных районов Курской области эвакуировали более 76 тыс. человек. Утром 12 августа глава Беловского района Николай Волобуев также призвал жителей эвакуироваться, потому что «обстановка очень напряженная».

11 августа Минобороны сообщило, что российские военнослужащие пресекли попытки прорыва мобильных групп вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Толпина, Журавлей, Общего Колодезя в Курской области.