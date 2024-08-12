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Военная операция на Украине ,  
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В Киеве сообщили, что ждут грандиозного ответа на атаки в Курской области

Сюжет
Военная операция на Украине
Власти Украины считают, что Россия в ответ на атаки в Курской области может предпринять «что-то грандиозное». В МИДе обещали, что ответные действия будут жесткими и «не заставят себя ждать»
Фото: Roman Pilipey / Getty Images
Фото: Roman Pilipey / Getty Images

Украинские чиновники готовятся к жесткому ответу России на атаки ВСУ в Курской области, которые могут включать попытки нанести удары по важным объектам в Киеве, включая парламент и другие правительственные здания. Об этом The Times сообщил высокопоставленный источник в Минобороны Украины.

По его мнению, российская сторона может предпринять «что-то грандиозное», чтобы показать, что действия Киева «не останутся безнаказанными». «И это может стать большой проблемой для нашей ПВО», — допустил собеседник.

Другой украинский чиновник в разговоре с AFP сообщил, что страна готовится к ответному России в виде масштабной ракетной атаки, в том числе по «центрам принятия решений» на Украине.

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Times ранее назвала атаку на Курскую область самым рискованным решением президента Украины Владимира Зеленского, отметив, что она застала врасплох как Москву, так и союзников Киева на Западе. О том, что администрация США заранее не была осведомлена о планах ВСУ в Курской области, говорила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, в то же время добавив, что Вашингтон «поддерживает Украину, поскольку она защищает себя от российской агрессии». В Госдепе заявили, что Украина сама решает, какие операции проводить и какие цели преследовать. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк называл целью действий ВСУ усиление позиций на переговорах.

Бои в Курской области продолжаются с 6 августа, помимо того, в последние дни участились обстрелы и воздушные атаки на регион. Президент Владимир Путин назвал происходящее «масштабной провокацией». Минобороны отчитывалось о предотвращении продвижения украинских войск вглубь российской территории, в частности, 11 августа ведомство заявило. что российские военные не допустили прорыва мобильных групп ВСУ в районе Толпина, Журавлей и Общего Колодезя в Кореневском районе. Начальник Генерального штаба Валерий Герасимов на совещании с Путиным пообещал, что «операция будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу». Представитель МИДа Мария Захарова анонсировала жесткий ответ, который «не заставит себя ждать».

В области действует режим ЧС федерального уровня, а также режим контртеррористической операции (КТО). По данным МЧС, из приграничных районов эвакуировали более 76 тыс. человек, из них более 4400 жителей находятся в пунктах временного размещения.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Курская область ВСУ Украина Киев Военная операция на Украине
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