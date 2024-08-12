Китай призвал к деэскалации конфликта на фоне событий в Курской области
Власти Китая отреагировали на события в Курской области и призвали к деэскалации конфликта, соответствующее заявление опубликовал МИД страны.
«Мы призываем все стороны соблюдать три принципа охлаждения ситуации, а именно: боевые действия не должны распространяться вовне, не следует допускать эскалации вооруженного конфликта и провоцировать усиление огня», — отметили в Министерстве иностранных дел Китая.
Пекин продолжит поддерживать связь с международным сообществом и играть конструктивную роль в содействии политическому урегулированию кризиса, заключили в МИДе.
Бои в Курской области идут с утра 6 августа. МЧС сообщило об эвакуации более 76 тыс. человек с приграничных территорий. Глава российского Генерального штаба Валерий Герасимов называл целью украинских сил «захват участка территории Суджанского района».
Днем 11 августа Минобороны России сообщило о пресечении попыток украинских сил прорваться у сел Толпино, Журавли и Общий Колодезь, расположенных в Кореневском районе, к западу от Суджанского. В Курской области действуют режимы ЧС федерального характера и контртеррористической операции.
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