Минобороны сообщило об уничтожении 18 дронов в трех регионах
Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 18 украинских дронов над тремя российскими регионами в ночь на 12 августа, сообщило Минобороны в телеграм-канале.
«11 — над Курской, пять — над Белгородской и два — над Воронежской областями», — говорится в сообщении.
В ночь на 12 августа в Курской и Белгородской областях объявили опасность атаки БПЛА.
Позднее губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что в Грайворонском городском округе произошло аварийное отключение электричества. Перебои с электроэнергией возникли в 12 селах Белгородской области. В обеих областях предупреждение об атаке дронов действовало почти шесть часов.
О попытке удара БПЛА сообщил также губернатор Воронежской области Александр Гусев. В 3:03 мск глава области сообщил об опасности атаки БПЛА на регион. Позднее он сообщил, что средства ПВО уничтожили в области украинский беспилотник.
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