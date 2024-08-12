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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило об уничтожении 18 дронов в трех регионах

Минобороны: в трех регионах за ночь уничтожили 18 БПЛА
Сюжет
Военная операция на Украине

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 18 украинских дронов над тремя российскими регионами в ночь на 12 августа, сообщило Минобороны в телеграм-канале.

«11 — над Курской, пять — над Белгородской и два — над Воронежской областями», — говорится в сообщении.

В ночь на 12 августа в Курской и Белгородской областях объявили опасность атаки БПЛА.

Позднее губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что в Грайворонском городском округе произошло аварийное отключение электричества. Перебои с электроэнергией возникли в 12 селах Белгородской области. В обеих областях предупреждение об атаке дронов действовало почти шесть часов.

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О попытке удара БПЛА сообщил также губернатор Воронежской области Александр Гусев. В 3:03 мск глава области сообщил об опасности атаки БПЛА на регион. Позднее он сообщил, что средства ПВО уничтожили в области украинский беспилотник.

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Теги
Минобороны Военная операция на Украине беспилотники
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