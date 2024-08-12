Более 10 населенных пунктов Белгородской области остались без света

Аварийное отключение электричества произошло в Грайворонском городском округе Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

Перебои с электроэнергией возникли в 12 селах.

«Без света остаются следующие населенные пункты: села Дорогощь, Мощеное, Дунайка, Пороз, Мокрая Орловка, Рождественка, Сподарюшино, Косилово, Смородино, Почаево, Дроновка, Санково и Замостье», — написал Гладков.

По словам губернатора, специалисты приступят к ремонту сетей после согласования с Министерством обороны.

Ранее в регионе объявили опасность атаки БПЛА.

Вечером 11 августа Гладков сообщил об атаке дрона в селе Мокрая Орловка Грайворонского городского округа. Тогда же под минометные обстрелы попало село Вязовое Краснояружского района. В населенном пункте была повреждена линия электропередачи.

За сутки Белгородская область несколько раз подвергалась атакам и обстрелам со стороны вооруженных сил Украины.

11 августа, губернатор сообщил об атаке беспилотников на два населенных пункта в регионе. Обошлось без пострадавших. Затем, при ударе в городе Шебекино пострадал мужчина. Также было повреждено остекление в одном многоквартирном доме и на коммерческом объекте.