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Военная операция на Украине ,  
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В Воронежской области сбили украинский беспилотник

Глава Воронежской области Гусев: над регионом сбили украинский беспилотник
Сюжет
Военная операция на Украине

Силы противовоздушной обороны уничтожили украинских дрон в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев в телеграм-канале.

«По предварительной информации, пострадавших и повреждений на земле нет», — написал Гусев.

В 3:03 мск глава области сообщил об опасности атаки БПЛА на регион.

Над Воронежской областью сбили более 10 дронов ВСУ
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В ночь на 11 августа над Воронежской областью было сбито более 15 беспилотников. В результате атаки получили повреждения несколько частных домов в Воронеже, а также «административное здание, отдельные объекты инфраструктуры, ряд транспортных средств». Около 100 жителей города временно остались без электричества.

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Теги
Военная операция на Украине Воронежская область беспилотники Александр Гусев
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