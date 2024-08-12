В Воронежской области сбили украинский беспилотник
Силы противовоздушной обороны уничтожили украинских дрон в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев в телеграм-канале.
«По предварительной информации, пострадавших и повреждений на земле нет», — написал Гусев.
В 3:03 мск глава области сообщил об опасности атаки БПЛА на регион.
В ночь на 11 августа над Воронежской областью было сбито более 15 беспилотников. В результате атаки получили повреждения несколько частных домов в Воронеже, а также «административное здание, отдельные объекты инфраструктуры, ряд транспортных средств». Около 100 жителей города временно остались без электричества.
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