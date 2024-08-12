Алаудинов сообщил о больших потерях ВСУ в Курской области за сутки
Бойцы спецназа «Ахмат» совместно со второй бригады спецназа Минобороны за сутки уничтожили в Курской области танк и семь бронетранспортеров Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России Апти Алаудинов — командир «Ахмата».
Кроме того, военные поразили 13 единиц боевых бронированных машин, грузовик, микроавтобус, девять пикапов и орудие Д-30 украинской армии. Также спецназ уничтожил станцию радиоэлектронной разведки «Пластун» ВСУ.
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«Такого количества уничтоженного противника в день у нас не было ни разу за все СВО», — написал он.
Бои в Курской области идут с утра 6 августа. МЧС сообщало об эвакуации более 76 тыс. человек с приграничных территорий. Глава российского Генерального штаба Валерий Герасимов называл целью украинских сил «захват участка территории Суджанского района».
Днем 11 августа российское Минобороны сообщило о пресечении попыток украинских сил прорваться у сел Толпино, Журавли и Общий Колодезь, расположенных в Кореневском районе к западу от Суджанского. Также попытки прорыва предотвратили в Беловском районе.
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