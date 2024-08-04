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Война Израиля с ХАМАС ,  
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ЦАХАЛ заявила о перехвате большинства выпущенных из Ливана ракет

Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Сюжет
Палестино-израильский конфликт

По северу Израиля ночью было выпущено около 30 снарядов, большинство из которых перехватила система противовоздушной обороны (ПВО), сообщила пресс-служба армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Ракеты летели из Ливана. О пострадавших информации нет.

Кроме того, в ЦАХАЛ заявили, что военные Израиля нанесли несколько ударов авиацией и артиллерией по югу Ливана: по пусковой установке «Хезболлы», с которой были запущены снаряды, по инфраструктуре в районе Марджаюн на юге Ливана, был также обстрелян район Одайссе.

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Дым в приграничье Израиля и Ливана в ходе боевых действий

Ночью 4 августа арабские и израильские СМИ сообщили, что на севере Израиля, в Галилее, система ПВО «Железный купол» перехватила множество ракет, выпущенных с территории Ливана. По предварительным данным, их было 30-50.

Юг Ливана контролирует группировка «Хезболла». В последнюю неделю конфликт между Израилем и «Хезболлой» обострился, в организации заявили о новом этапе противостояния с еврейским государством.

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