Двое военных были ранены при обстреле Израиля со стороны Ливана

В Израиле офицер и солдат пострадали при падении снаряда рядом с Айелет-ха-Шахар в Верхней Галилее, сообщает Армия обороны страны (ЦАХАЛ).

После объявления воздушной тревоги было обнаружено множество воздушных целей, которые пересекают воздушное пространство со стороны Ливана. В направлении этих целей запустили несколько ракет-перехватчиков, после чего падение снарядов зафиксировали рядом с Айелет-ха-Шахар.

«В результате нападения в этом районе офицер и солдат ЦАХАЛа получили ранения средней тяжести и были эвакуированы в больницу для получения медицинской помощи», — говорится в сообщении.

В настоящее время пожарные службы Израиля работают над тушением пожара, который возник в этом районе в результате нападения снаряда.

Ответственность за атаку взяла ливанская шиитская группировка «Хезболла», сообщает Al Hadath со ссылкой на ее заявление. Согласно ему, прямой удар был нанесен по казармам 91-й дивизии израильской армии. Группировка утверждает, что атака вызвала «ряд смертей и ранений».

О воздушной тревоге на севере Израиля армия страны сообщила в 2:02 и в 2:19 мск.

В 2:29 израильские военные объявили о тревоге в поселении Ирон на севере Израиля. В 0:06 мск ЦАХАЛ сообщила о сиренах тревоги в поселении Снир, однако позже объявила, что это была ложная тревога.

1 августа лидер «Хезболлы» Хасан Насралла заявил, что группировка начала новый этап военного противостояния с Израилем по всем фронтам. Это произошло после заявления ЦАХАЛ об ударе по Бейруту, целью которого был один из командиров группировки, Фуад Шукр, которого Израиль назвал ответственным за удар по району Мадждаль Шамс на Голанских высотах. В результате атаки 27 июля погибли 12 детей. «Хезболла» отрицает причастность.

С тех пор атаки со стороны границы с Ливаном по Израилю происходят ежедневно.