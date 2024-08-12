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Военная операция на Украине ,  
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Канцлер Австрии призвал к переговорам после пожара на ЗАЭС

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Военная операция на Украине

Атаки на ядерную инфраструктуру опасны и обостряют ситуацию, заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер в соцсети Х (Twitter) после пожара на Запорожской АЭС.

«Инцидент на Запорожской атомной электростанции подчеркивает важную роль МАГАТЭ и необходимость продолжения диалога, начатого на мирном саммите в Бюргенштоке», — написал Нехаммер.

Для решение проблемы необходимы деэскалация и переговоры между сторонами конфликта, уверен политик. Канцлер не уточнил, кто является ответственным за удар по станции.

В МАГАТЭ заявили о черном дыме над ЗАЭС после серии взрывов
Политика
Фото:Пресс-служба Минобороны / ТАСС

11 августа губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что на объекте охладительных систем ЗАЭС произошло возгорание. Пожар начался в результате попадания беспилотника с зажигательной частью в районе одной из градирней атомной станции, отметил губернатор. По его словам, Энергодару и области опасность не угрожает.

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) видели черный дым в северной части ЗАЭС после того, как слышали серию взрывов. Руководство станции проинформировало МАГАТЭ об атаке беспилотника, «о воздействии на ядерную безопасность не сообщалось», заявили в агентстве.

Официальный представитель МИДа Мария Захарова после сообщений о ЧП на станции обвинила власти Украины в «ядерном терроре на континенте».

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Теги
Запорожская АЭС Военная операция на Украине Австрия
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