Канцлер Австрии призвал к переговорам после пожара на ЗАЭС

Атаки на ядерную инфраструктуру опасны и обостряют ситуацию, заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер в соцсети Х (Twitter) после пожара на Запорожской АЭС.

«Инцидент на Запорожской атомной электростанции подчеркивает важную роль МАГАТЭ и необходимость продолжения диалога, начатого на мирном саммите в Бюргенштоке», — написал Нехаммер.

Для решение проблемы необходимы деэскалация и переговоры между сторонами конфликта, уверен политик. Канцлер не уточнил, кто является ответственным за удар по станции.

11 августа губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что на объекте охладительных систем ЗАЭС произошло возгорание. Пожар начался в результате попадания беспилотника с зажигательной частью в районе одной из градирней атомной станции, отметил губернатор. По его словам, Энергодару и области опасность не угрожает.

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) видели черный дым в северной части ЗАЭС после того, как слышали серию взрывов. Руководство станции проинформировало МАГАТЭ об атаке беспилотника, «о воздействии на ядерную безопасность не сообщалось», заявили в агентстве.

Официальный представитель МИДа Мария Захарова после сообщений о ЧП на станции обвинила власти Украины в «ядерном терроре на континенте».