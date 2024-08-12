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Военная операция на Украине ,  
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В Курске сработала ПВО

Сюжет
Военная операция на Украине

В небе над Курском работает система противовоздушной обороны, сообщил врио губернатора области Алексей Смирнов. Он попросил жителей не подходить к окнам.

В 00:02 мск в регионе объявили ракетную опасность.

В ночь на 11 августа Курск подвергся ракетной атаке со стороны Украины. В результате падения обломков одной из ракет сильные повреждения получил многоквартирный дом в Железнодорожном округе, пострадали 15 человек.

Как сообщали в Минобороны, над областью были уничтожены 14 беспилотников и четыре ракеты «Точка-У».

Глава МАГАТЭ призвал к максимальной сдержанности в связи с ситуацией вблизи Курской АЭС

В трех областях России ввели режим контртеррористической операции

Заявление Минобороны о ситуации в Курской области

Жители приграничных районов рассказали о ситуации с обстрелами

Жителям Курской области, которые вынужденно покинули свои дома, выплатят по 10 тыс. руб.

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Теги
Курск Курская область ПВО
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