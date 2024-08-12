В Курске сработала ПВО
В небе над Курском работает система противовоздушной обороны, сообщил врио губернатора области Алексей Смирнов. Он попросил жителей не подходить к окнам.
В 00:02 мск в регионе объявили ракетную опасность.
В ночь на 11 августа Курск подвергся ракетной атаке со стороны Украины. В результате падения обломков одной из ракет сильные повреждения получил многоквартирный дом в Железнодорожном округе, пострадали 15 человек.
Как сообщали в Минобороны, над областью были уничтожены 14 беспилотников и четыре ракеты «Точка-У».
Глава МАГАТЭ призвал к максимальной сдержанности в связи с ситуацией вблизи Курской АЭС
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Заявление Минобороны о ситуации в Курской области
Жители приграничных районов рассказали о ситуации с обстрелами
Жителям Курской области, которые вынужденно покинули свои дома, выплатят по 10 тыс. руб.
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