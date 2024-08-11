Еще более 300 человек выехали в Подмосковье из Курской области
Подмосковье примет еще более 300 человек из Курской области, сообщила пресс-служба правительства Московской области.
«Еще более 300 человек едут в Подмосковье из Курской области. Их сопровождают фельдшеры, сотрудники Минсоцразвития и Госавтоинспекции региона», — говорится в сообщении.
Сейчас в Подмосковье из Дома ребенка Курской области везут 63 малыша. Их разместят в семейном центре «Преображение» в Егорьевске. Еще 21 ребенка с паллиативным статусом и их сопровождающих доставят в Подольскую детскую больницу.
Кроме того, еще пять автобусов везут 196 матерей с детьми, 100 из них разместят в подольском лагере «Мечта», а 96 — в пансионате «Сосновый бор» в Ступино.
Боевые действия в Курской области продолжаются шестые сутки — с утра 6 августа. Тогда украинские военнослужащие предприняли попытку прорваться на территорию региона.
Накануне МЧС сообщало об эвакуации более 76 тыс. человек, свыше 4,4 тыс. разместили в ПВР. Всего в восьми регионах России развернули 60 ПВР для покинувших приграничные районы, 26 из них — в Курской области. Пункты работают в Орловской, Московской, Тульской, Воронежской, Липецкой, Калужской и Тверской областях.
В регионе действуют режимы ЧС федерального характера и КТО.
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