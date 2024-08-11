Власти Сумской области сообщили о повреждении объектов инфраструктуры
В Сумском районе Сумской области Украины в результате атаки пострадали объекты инфраструктуры, сообщила областная военная администрация в телеграм-канале.
Ранее о взрывах в Сумах и на окраинах Одессы сообщали украинские телеграм-каналы. Также около 20:00 мск в Сумской области звучал сигнал воздушной тревоги.
После начала специальной военной операции в регионах Украины периодически сообщают о взрывах. Накануне они также звучали в Сумах и в Харьковской области Украины.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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