Власти Сумской области сообщили о повреждении объектов инфраструктуры

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В Сумском районе Сумской области Украины в результате атаки пострадали объекты инфраструктуры, сообщила областная военная администрация в телеграм-канале.

Ранее о взрывах в Сумах и на окраинах Одессы сообщали украинские телеграм-каналы. Также около 20:00 мск в Сумской области звучал сигнал воздушной тревоги.

После начала специальной военной операции в регионах Украины периодически сообщают о взрывах. Накануне они также звучали в Сумах и в Харьковской области Украины.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.