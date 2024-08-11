В Сумах и Одессе прозвучали взрывы

Фото: сервис «Яндекс.Карты»

В городе Сумы и на окраинах Одессы на Украине были слышны взрывы, сообщают «Суспiльне» и «Страна.ua» со ссылкой на местные телеграм-каналы.

В 19:58 мск «Суспiльне Суми» написало, что в Сумской области звучит воздушная тревога. О взрывах в Одессе и Сумах сообщает также украинский телеграм-канал «Зеркало недели».

«Суспiльне» в 20:05 мск написало, что по Сумскому району был нанесен ракетно-авиационный удар.

После начала специальной военной операции в регионах Украины периодически сообщают о взрывах. Накануне в городе Сумы и в Харьковской области на Украине также звучали взрывы.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.