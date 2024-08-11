Премьер Грузии выразил разочарование отношениями с США
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на встрече с американскими конгрессменами выразил «разочарование и обеспокоенность» в связи с ситуацией, сложившейся в двухсторонних отношениях с США, передает телеканал «Рустави». В Грузию 9 августа прибыли сенатор от штата Нью-Гэмпшир Джинн Шахин и конгрессмен Майк Тёрнер.
«У меня была встреча с сенатором, конгрессменом, на встрече присутствовал и посол США. Интересная деталь состоит в том, что никто из них не упомянул закон о прозрачности. Что касается других вопросов, я выразил свое разочарование и обеспокоенность в связи с той ситуацией, которая касается грузино-американских отношений», — сказал он.
Премьер допустил, что отношения между Грузией и США могут быть полностью перезагружены в течение года. Он подчеркнул, что ждет ответных шагов и от Вашингтона. По его словам, «все в руках США», так как «Грузия — маленькая страна, а США — огромная, с мировым влиянием. Грузия не может изменить многого».
О необходимости перезагрузить отношения между Грузией и США Кобахидзе заявил накануне после встречи с Шахин и Тёрнером, которая прошла 9 августа. Грузинский премьер тогда также выразил надежду, что «двусторонние отношения вернутся к позитивной динамике развития». В свою очередь, Тёрнер заявил, что грузинский премьер не выразил «никаких намеков, доказательств, усилий по перезагрузке отношений».
Отношения Тбилиси и Вашингтона ухудшились после принятия закона об иноагентах в республике. Противники этой инициативы сравнивают ее с соответствующим законом в России. В Госдепе выступили с предупреждением о том, что произошедшее окажет негативное влияние на евроинтеграцию Грузии.
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