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Создатель «Грузинской мечты» отказался от встречи с конгрессменами из США

Основатель правящей «Грузинской мечты» отказался от встречи с конгрессменами США
Иванишвили отказался от встречи с конгрессменами по ряду причин, которые Грузия разъяснила американской стороне. В мае он не стал встречаться с помощником госсекретаря США на фоне ухудшения отношений из-за закона об иноагентах
Бидзина Иванишвили
Бидзина Иванишвили (Фото: Irakli Gedenidze / Reuters)

Основатель правящей партии Грузии «Грузинская мечта» и ее почетный председатель Бидзина Иванишвили отказался встречаться с прибывшими в страну американскими конгрессменами по ряду причин. Об этом заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе, передает телеканал «Рустави».

«Господин Бидзина Иванишвили очень четко объяснил причины, и эти причины были разъяснены непосредственно нашим американским партнерам. Что касается того, в какой степени это объяснение может стать достоянием общественности, это зависит от Бидзины Иванишвили, это зависит от наших американских партнеров», — сказал он.

В мае Иванишвили также отказался от встречи с помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймсом О'Брайеном, посещавшим Грузию.

Американский сенатор от штата Нью-Гэмпшир Джинн Шахин и конгрессмен Майком Тернер приехали в Грузию 9 августа. Они встретились с президентом страны Саломе Зурабишвили и с Кобахидзе. Встреча была посвящена вопросу стратегического партнерства между Грузией и США, а также проблемам в двусторонних отношениях. Как пояснил Тернер, конгрессмены посетили страну, поскольку американская сторона обеспокоена состоянием двустороннего диалога.

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Ираклий Кобахидзе

Кобахидзе по итогам переговоров допустил, что американо-грузинские отношения будут перезагружены в течение ближайшего года. В свою очередь, Тёрнер заявил, что грузинский премьер не выразил «никаких намеков, доказательств, усилий по перезагрузке отношений».

Отношения Тбилиси и Вашингтона ухудшились после принятия в Грузии закона об иноагентах. Рассмотрение документа сопровождалось массовыми протестами. Противники инициативы сравнивают ее с соответствующим законом в России.

Госдеп США предупредил Тбилиси, что принятие закона окажет негативное влияние на евроинтеграцию Грузии. В Венецианской комиссии при Совете Европы назвали документ антидемократическим, не исключив его применения для подавления оппозиции. Позднее США ввели визовые ограничения против десятков граждан Грузии, которых сочли причастными к нарушению прав человека.

Кобахидзе заверил, что Грузия остается надежным союзником Вашингтона. Он выразил надежду, что «двусторонние отношения вернутся к позитивной динамике развития».

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Грузия США переговоры Грузинская мечта американский сенатор
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