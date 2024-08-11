Создатель «Грузинской мечты» отказался от встречи с конгрессменами из США
Основатель правящей партии Грузии «Грузинская мечта» и ее почетный председатель Бидзина Иванишвили отказался встречаться с прибывшими в страну американскими конгрессменами по ряду причин. Об этом заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе, передает телеканал «Рустави».
«Господин Бидзина Иванишвили очень четко объяснил причины, и эти причины были разъяснены непосредственно нашим американским партнерам. Что касается того, в какой степени это объяснение может стать достоянием общественности, это зависит от Бидзины Иванишвили, это зависит от наших американских партнеров», — сказал он.
В мае Иванишвили также отказался от встречи с помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймсом О'Брайеном, посещавшим Грузию.
Американский сенатор от штата Нью-Гэмпшир Джинн Шахин и конгрессмен Майком Тернер приехали в Грузию 9 августа. Они встретились с президентом страны Саломе Зурабишвили и с Кобахидзе. Встреча была посвящена вопросу стратегического партнерства между Грузией и США, а также проблемам в двусторонних отношениях. Как пояснил Тернер, конгрессмены посетили страну, поскольку американская сторона обеспокоена состоянием двустороннего диалога.
Кобахидзе по итогам переговоров допустил, что американо-грузинские отношения будут перезагружены в течение ближайшего года. В свою очередь, Тёрнер заявил, что грузинский премьер не выразил «никаких намеков, доказательств, усилий по перезагрузке отношений».
Отношения Тбилиси и Вашингтона ухудшились после принятия в Грузии закона об иноагентах. Рассмотрение документа сопровождалось массовыми протестами. Противники инициативы сравнивают ее с соответствующим законом в России.
Госдеп США предупредил Тбилиси, что принятие закона окажет негативное влияние на евроинтеграцию Грузии. В Венецианской комиссии при Совете Европы назвали документ антидемократическим, не исключив его применения для подавления оппозиции. Позднее США ввели визовые ограничения против десятков граждан Грузии, которых сочли причастными к нарушению прав человека.
Кобахидзе заверил, что Грузия остается надежным союзником Вашингтона. Он выразил надежду, что «двусторонние отношения вернутся к позитивной динамике развития».
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