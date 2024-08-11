Власти Курской области предупредили о фейках про эвакуацию

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

В соцсетях появился фейковый аккаунт врио губернатора Курской области Алексея Смирнова, в котором распространяют ложную информацию об эвакуации в регионе, сообщила пресс-служба правительства Курской области.

«Украинские спецслужбы начали рассылку сообщений якобы от имени врио губернатора Курской области Алексея Смирнова. В них сообщается о начале эвакуации в регионе», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, это делается с целью вызвать панику у населения и парализовать трассы.

С утра 6 августа в Курской области идут бои с Вооруженными силами Украины, там объявили режимы ЧС федерального характера и КТО.

Накануне МЧС сообщало об эвакуации более 76 тыс. человек. На следующий день, 11 августа, еще более 8 тыс. человек самостоятельно и организованными колоннами эвакуировались из приграничных районов Курской области за сутки.