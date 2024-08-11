 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Власти Курской области предупредили о фейках про эвакуацию

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

В соцсетях появился фейковый аккаунт врио губернатора Курской области Алексея Смирнова, в котором распространяют ложную информацию об эвакуации в регионе, сообщила пресс-служба правительства Курской области.

«Украинские спецслужбы начали рассылку сообщений якобы от имени врио губернатора Курской области Алексея Смирнова. В них сообщается о начале эвакуации в регионе», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, это делается с целью вызвать панику у населения и парализовать трассы.

Мэр Курска рассказал о последствиях падения обломков ракеты
Политика
Фото:Дмитрий Серков / РБК

С утра 6 августа в Курской области идут бои с Вооруженными силами Украины, там объявили режимы ЧС федерального характера и КТО.

Накануне МЧС сообщало об эвакуации более 76 тыс. человек. На следующий день, 11 августа, еще более 8 тыс. человек самостоятельно и организованными колоннами эвакуировались из приграничных районов Курской области за сутки.

Глава МАГАТЭ призвал к максимальной сдержанности в связи с ситуацией вблизи Курской АЭС

В трех областях России ввели режим контртеррористической операции

Заявление Минобороны о ситуации в Курской области

Жители приграничных районов рассказали о ситуации с обстрелами

Жителям Курской области, которые вынужденно покинули свои дома, выплатят по 10 тыс. руб.

Лукашенко заявил об уничтожении украинских дронов над Белоруссией

Белоруссия усилит группировки войск на границе с Украиной

В ЧВК «Вагнер» заявили о желании принять участие в боях в Курской области

«Газпром» о росте цен на газ после атаки ВСУ: «Кому это выгодно?»
Теги
Курская область Военная операция на Украине фейковые новости эвакуация
Материалы по теме
МЧС назвало число эвакуированных за сутки из Курской области
Политика
Кадыров заявил о готовности принять беженцев из Курской области
Политика
Мэр Курска рассказал о последствиях падения обломков ракеты
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 августа
EUR ЦБ: 95,18 (+1,05) Инвестиции, 09 авг, 21:56 Курс доллара на 10 августа
USD ЦБ: 87,99 (+1,43) Инвестиции, 09 авг, 21:56
Баскетболистки США с Бриттни Грайнер победили Францию в финале ОлимпиадыСпорт, 18:29
В Югре у 94 пациентов кардиоцентра выявили пищевую инфекциюОбщество, 18:21
МЧС установило траекторию падения обломков ракеты в КурскеПолитика, 18:18
В Лондоне появилась седьмая за неделю работа БэнксиОбщество, 18:00
Власти Курской области предупредили о фейках про эвакуациюПолитика, 17:56
Байден назвал причину выхода из президентской гонкиПолитика, 17:35
Поддубный рассказал, как получил ранение при атаке украинского дронаПолитика, 17:29
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Как перестать покупать дорогие билеты для деловых поездокРБК и Millennium, 17:12
СК показал видео ДТП с подростками на каршеринге в МосквеОбщество, 17:07
Глава Якутии поздравил выступавшую на Олимпиаде за Киргизию бегуньюСпорт, 17:01
Волонтеры Олимпиады продают свою одежду по завышенным ценамСпорт, 16:57
Балицкий заявил о переброске части сил из Запорожской области в КурскуюПолитика, 16:56
Создатель «Грузинской мечты» отказался от встречи с конгрессменами из СШАПолитика, 16:37
В Белгородской области мужчина пострадал при ударе ВСУПолитика, 16:34