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Общество ,  
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В Бурятии полностью восстановили электроснабжение

Фото: Владимир Смирнов / РИА Новости
Фото: Владимир Смирнов / РИА Новости

Электроснабжение в 156 населенных пунктах Бурятии полностью восстановили, сообщает глава региона Алексей Цыденов.

«Электроснабжение полностью восстановлено», — написал он в телеграм-канале.

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Фото:Виталий Тимкив / РИА Новости

Отключение электричества произошло в 19:54 по местному времени (14:54 мск) 11 августа. Тогда компания «Бурятэнерго» сообщила, что по южной части бурятской энергосистемы сработала противоаварийная автоматика, под отключением оказались почти 127 тыс. человек.

В середине июля в Бурятии из-за аварии на крупнейшей в Забайкалье Гусиноозерской ГРЭС без света остались более 115 тыс. человек. Тогда отключился один из трех энергоблоков станции.

Президент Владимир Путин отмечал дефицит мощностей в Иркутской области, Бурятии и Забайкальском крае, причиной, по его мнению, стали майнеры криптовалют.

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Теги
Россия Бурятия электричество Алексей Цыденов
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