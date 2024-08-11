В Бурятии полностью восстановили электроснабжение
Электроснабжение в 156 населенных пунктах Бурятии полностью восстановили, сообщает глава региона Алексей Цыденов.
«Электроснабжение полностью восстановлено», — написал он в телеграм-канале.
Отключение электричества произошло в 19:54 по местному времени (14:54 мск) 11 августа. Тогда компания «Бурятэнерго» сообщила, что по южной части бурятской энергосистемы сработала противоаварийная автоматика, под отключением оказались почти 127 тыс. человек.
В середине июля в Бурятии из-за аварии на крупнейшей в Забайкалье Гусиноозерской ГРЭС без света остались более 115 тыс. человек. Тогда отключился один из трех энергоблоков станции.
Президент Владимир Путин отмечал дефицит мощностей в Иркутской области, Бурятии и Забайкальском крае, причиной, по его мнению, стали майнеры криптовалют.
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