Число пострадавших при падении обломков ракеты в Курске выросло до 15
В результате падения обломков ракеты на жилой дом в Курске пострадали 15 человек, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов по итогам совещания в ситуационном центре.
«Все получают необходимую медицинскую помощь. Дал поручение как можно быстрее подготовить документы и оказать помощь жителям дома, имущество которых повреждено», — написал он в телеграм-канале.
Ранее Смирнов сообщал о 13 пострадавших, двое из них — в тяжелом состоянии. Никто не погиб.
Ночью врио главы региона написал в телеграм-канале, что обломки сбитой ракеты упали на жилой многоэтажный дом, в результате там произошел пожар. В регионе были объявлены ракетная опасность и опасность атаки дронов. Минобороны утром отчиталось об уничтожении 14 беспилотников и четырех ракет «Точка-У» над областью.
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