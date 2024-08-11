 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Число пострадавших при падении обломков ракеты в Курске выросло до 15

Врио губернатора Смирнов: в Курске пострадали 15 человек из-за обломков ракеты
Сюжет
Военная операция на Украине
Врио губернатора сообщал о 13 пострадавших. Обломки сбитой ракеты упали на жилой дом, там произошел пожар. Минобороны отчиталось об уничтожении 14 дронов и четырех ракет «Точка-У»

Фото: Дмитрий Серков / РБК
Фото: Дмитрий Серков / РБК
Фото: Дмитрий Серков / РБК
Фото: Дмитрий Серков / РБК
Фото: Дмитрий Серков / РБК
Фото: Дмитрий Серков / РБК
Фото: Дмитрий Серков / РБК
Фото: Дмитрий Серков / РБК
Фото: Дмитрий Серков / РБК
Фото: Дмитрий Серков / РБК
Фото: Дмитрий Серков / РБК
Фото: Дмитрий Серков / РБК
Фото: Дмитрий Серков / РБК
Фото: Дмитрий Серков / РБК
Фото: Дмитрий Серков / РБК
Фото: Дмитрий Серков / РБК
Фото: Дмитрий Серков / РБК
Фото: Дмитрий Серков / РБК

В результате падения обломков ракеты на жилой дом в Курске пострадали 15 человек, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов по итогам совещания в ситуационном центре.

«Все получают необходимую медицинскую помощь. Дал поручение как можно быстрее подготовить документы и оказать помощь жителям дома, имущество которых повреждено», — написал он в телеграм-канале.

Ранее Смирнов сообщал о 13 пострадавших, двое из них — в тяжелом состоянии. Никто не погиб.

Жители рассказали о повреждениях девятиэтажки в Курске от падения ракеты
Политика

Ночью врио главы региона написал в телеграм-канале, что обломки сбитой ракеты упали на жилой многоэтажный дом, в результате там произошел пожар. В регионе были объявлены ракетная опасность и опасность атаки дронов. Минобороны утром отчиталось об уничтожении 14 беспилотников и четырех ракет «Точка-У» над областью.

Число пострадавших при падении обломков ракеты в Курске выросло до 15
Video

Глава МАГАТЭ призвал к максимальной сдержанности в связи с ситуацией вблизи Курской АЭС

В трех областях России ввели режим контртеррористической операции

Заявление Минобороны о ситуации в Курской области

Жители приграничных районов рассказали о ситуации с обстрелами

Жителям Курской области, которые вынужденно покинули свои дома, выплатят по 10 тыс. руб.

Лукашенко заявил об уничтожении украинских дронов над Белоруссией

Белоруссия усилит группировки войск на границе с Украиной

В ЧВК «Вагнер» заявили о желании принять участие в боях в Курской области

«Газпром» о росте цен на газ после атаки ВСУ: «Кому это выгодно?»
Авторы
Теги
Елена Чернышова
Курская область Алексей Смирнов ракета
Материалы по теме
Минобороны сообщило о перехвате воздушных шаров в Курской области
Политика
Мурашко рассказал о состоянии пострадавших в Курской области
Политика
Курский губернатор рассказал о заходе украинских диверсантов
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 августа
EUR ЦБ: 95,18 (+1,05) Инвестиции, 09 авг, 21:56 Курс доллара на 10 августа
USD ЦБ: 87,99 (+1,43) Инвестиции, 09 авг, 21:56
Захарова назвала терактом удары ВСУ по российским регионамПолитика, 13:58
Командующий бундесвера в Гамбурге оценил сроки конфликта с РоссиейПолитика, 13:55
Тренер узбекских боксеров перенес остановку сердца на ОлимпиадеСпорт, 13:36
Минобороны сообщило о поражении трех пусковых установок и станции PatriotПолитика, 13:33
Между Белгородом и Москвой запустили дополнительные поездаОбщество, 13:26
«Ситидрайв» начал проверку после гибели подростка в ДТП в МосквеОбщество, 13:15
Минфин Украины связал рост дефицита бюджета с задержками помощи ЗападаЭкономика, 13:09
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Трамп обвинил Харрис в краже его предвыборной инициативыПолитика, 13:02
Число пострадавших при падении обломков ракеты в Курске выросло до 15Политика, 12:59
На Олимпиаде в Париже установили уникальное достижениеСпорт, 12:57
Минус 65: как строят железную дорогу в экстремальном климатеРБК и УК «Эльга», 12:55
Президент Ирана предложил сменить главу МинобороныПолитика, 12:41
Умерла одна из первых советских олимпийских чемпионокСпорт, 12:32
Минобороны сообщило о перехвате воздушных шаров в Курской областиПолитика, 12:25