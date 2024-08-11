Гладков сообщил о последствиях атаки дронов по Шебекинскому району

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Шесть дронов атаковали Шебекинский район Белгородской области, пострадал один человек, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Три беспилотника атаковали многоквартирный дом в Шебекино. Пострадала местная жительница. Женщину с минно-взрывной травмой, осколочными ранениями кисти и ног бригада скорой помощи доставила в областную клиническую больницу. Кроме того, в результате атаки произошло возгорание части кровли площади дома и одной квартиры.

Еще один беспилотник атаковал квартиру в другом многоквартирном доме, произошло задымление. Сотрудники МЧС занимаются ликвидацией всех очагов возгорания.



Пятый дрон атаковал одну из квартир многоквартирного дома в селе Новая Таволжанка: выбито остекление и поврежден фасад. В результате атаки еще одного беспилотника были выбиты окна и повреждена кровля частного домовладения. Также осколками посечена «Газель».



«Оперативные службы работают на местах, информация о последствиях уточняется», — написал Гладков.

Утром 11 августа Гладков сообщил об атаке со стороны ВСУ на два населенных пункта в регионе — поселок Малиновка Белгородского района и село Березовка Борисовского района. По его словам, пострадавших не было.

Тогда же губернатор сообщил о 39 обстрелах и 46 атаках дронов за сутки. Он также рассказал, что часть жителей поселка Красная Яруга и близлежащих сел приняли решение временно покинуть свои дома.

В Белгородской области в ночь на 10 августа объявили режим контртеррористической операции (КТО). Аналогичные меры были приняты в приграничных Курской и Брянской областях. В Национальном антитеррористическом комитете объяснили решение «беспрецедентной попыткой» Украины дестабилизировать ситуацию в ряде регионов.