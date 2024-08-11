 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В Курской области местный житель задержал сдавшегося украинского солдата

Сюжет
Военная операция на Украине

Житель Курской области задержал и сдал военной полиции украинского военного, который попросился в плен. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в своем телеграм-канале.

Солдата Вооруженных сил Украины (ВСУ) задержал Юрий Ведрашко — член добровольной народной дружины, житель деревни Журавли Кореневского района. Он рассказал, что незнакомый мужчина пришел в деревню и попросил у Ведрашко воды, а потом рассказал о побеге из своего подразделения.

По словам украинца, бронетранспортер его группы попал под удары российских войск и после этого съехал в канаву. Боец бросил автомат и «утек», сказал дружинник.

Украинца привезли во Льгов и передали российским военным.

Минобороны сообщило о 17 сдавшихся в плен моряках ВСУ
Политика
Фото:Минобороны РФ

 

Накануне украинский военнопленный из 117-й отдельной механизированной бригады ВСУ Алексей Пашкин назвал «беспределом» конфликт с Россией.

По его словам, командование ВСУ обещало поддержать военнослужащих, однако никакой поддержки не последовало из-за нехватки людей. Происходящее на Украине пленный назвал «беспределом», «отмыванием денег» и «продажей» своей страны.

В конце июля 17 украинских военнослужащих морской пехоты добровольно сдались в плен в Херсонской области на островах в дельте Днепра.

По данным Минобороны, военные решили сдаться «целым подразделением» после того, как «командование отказалось проводить эвакуацию».

Мобилизация на Украине действует с начала военной операции в феврале 2022 года. 16 апреля 2024 года украинский президент Владимир Зеленский подписал закон об ужесточении мобилизации. 7 августа он подписал законы о продлении мобилизации и военного положения в стране на следующие 90 дней, они будут действовать до 9 ноября.

Глава МАГАТЭ призвал к максимальной сдержанности в связи с ситуацией вблизи Курской АЭС

В трех областях России ввели режим контртеррористической операции

Заявление Минобороны о ситуации в Курской области

Жители приграничных районов рассказали о ситуации с обстрелами

Жителям Курской области, которые вынужденно покинули свои дома, выплатят по 10 тыс. руб.

Лукашенко заявил об уничтожении украинских дронов над Белоруссией

Белоруссия усилит группировки войск на границе с Украиной

В ЧВК «Вагнер» заявили о желании принять участие в боях в Курской области

«Газпром» о росте цен на газ после атаки ВСУ: «Кому это выгодно?»
Теги
ВСУ пленные Курская область Алексей Смирнов
Материалы по теме
Минобороны сообщило об уничтожении колонны техники ВСУ в Курской области
Политика
Украинский военнопленный назвал «беспределом» конфликт с Россией
Политика
Минобороны сообщило о 17 сдавшихся в плен моряках ВСУ
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 августа
EUR ЦБ: 95,18 (+1,05) Инвестиции, 09 авг, 21:56 Курс доллара на 10 августа
USD ЦБ: 87,99 (+1,43) Инвестиции, 09 авг, 21:56
The Times рассказала о самом рискованном решении ЗеленскогоПолитика, 10:54
Гладков сообщил о последствиях атаки дронов по Шебекинскому районуПолитика, 10:43
В Курской области местный житель задержал сдавшегося украинского солдатаПолитика, 10:24
Прокатиться на катере, устроить кофейный тур: что делать в Москве летомРБК и ГАЛС, 10:15
Росгвардия сообщила об ударе по танку и бойцам ВСУ в Курской областиПолитика, 10:12
На стыке блокчейна и классических финансов: почему ЦФА ждет взрывной ростИнвестиции, 10:00
Минобороны сообщило об уничтожении колонны техники ВСУ в Курской областиПолитика, 09:57
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Москалькова обратилась в ООН по поводу атаки ВСУ на Курскую областьПолитика, 09:34
Смирнов назвал нападение ВСУ на Курскую область «вероломной атакой»Политика, 09:30
Власти Беловского района заявили о «непонятных моментах» в приграничьеПолитика, 09:27
Нападение ВСУ на Курскую область. ГлавноеПолитика, 09:24
Кадры с места падения ракеты в КурскеПолитика, 09:15
Аэропорт во Владивостоке эвакуировали из-за пожарной сигнализацииОбщество, 09:13
Дивидендный сезон в России: кто, сколько и когда заплатитИнвестиции, 09:05