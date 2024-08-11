Житель Курской области задержал и сдал военной полиции украинского военного, который попросился в плен. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в своем телеграм-канале.

Солдата Вооруженных сил Украины (ВСУ) задержал Юрий Ведрашко — член добровольной народной дружины, житель деревни Журавли Кореневского района. Он рассказал, что незнакомый мужчина пришел в деревню и попросил у Ведрашко воды, а потом рассказал о побеге из своего подразделения.

По словам украинца, бронетранспортер его группы попал под удары российских войск и после этого съехал в канаву. Боец бросил автомат и «утек», сказал дружинник.

Украинца привезли во Льгов и передали российским военным.

Накануне украинский военнопленный из 117-й отдельной механизированной бригады ВСУ Алексей Пашкин назвал «беспределом» конфликт с Россией.

По его словам, командование ВСУ обещало поддержать военнослужащих, однако никакой поддержки не последовало из-за нехватки людей. Происходящее на Украине пленный назвал «беспределом», «отмыванием денег» и «продажей» своей страны.

В конце июля 17 украинских военнослужащих морской пехоты добровольно сдались в плен в Херсонской области на островах в дельте Днепра.

По данным Минобороны, военные решили сдаться «целым подразделением» после того, как «командование отказалось проводить эвакуацию».

Мобилизация на Украине действует с начала военной операции в феврале 2022 года. 16 апреля 2024 года украинский президент Владимир Зеленский подписал закон об ужесточении мобилизации. 7 августа он подписал законы о продлении мобилизации и военного положения в стране на следующие 90 дней, они будут действовать до 9 ноября.