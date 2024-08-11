В Курской области местный житель задержал сдавшегося украинского солдата
Житель Курской области задержал и сдал военной полиции украинского военного, который попросился в плен. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в своем телеграм-канале.
Солдата Вооруженных сил Украины (ВСУ) задержал Юрий Ведрашко — член добровольной народной дружины, житель деревни Журавли Кореневского района. Он рассказал, что незнакомый мужчина пришел в деревню и попросил у Ведрашко воды, а потом рассказал о побеге из своего подразделения.
По словам украинца, бронетранспортер его группы попал под удары российских войск и после этого съехал в канаву. Боец бросил автомат и «утек», сказал дружинник.
Украинца привезли во Льгов и передали российским военным.
Накануне украинский военнопленный из 117-й отдельной механизированной бригады ВСУ Алексей Пашкин назвал «беспределом» конфликт с Россией.
По его словам, командование ВСУ обещало поддержать военнослужащих, однако никакой поддержки не последовало из-за нехватки людей. Происходящее на Украине пленный назвал «беспределом», «отмыванием денег» и «продажей» своей страны.
В конце июля 17 украинских военнослужащих морской пехоты добровольно сдались в плен в Херсонской области на островах в дельте Днепра.
По данным Минобороны, военные решили сдаться «целым подразделением» после того, как «командование отказалось проводить эвакуацию».
Мобилизация на Украине действует с начала военной операции в феврале 2022 года. 16 апреля 2024 года украинский президент Владимир Зеленский подписал закон об ужесточении мобилизации. 7 августа он подписал законы о продлении мобилизации и военного положения в стране на следующие 90 дней, они будут действовать до 9 ноября.
Глава МАГАТЭ призвал к максимальной сдержанности в связи с ситуацией вблизи Курской АЭС
В трех областях России ввели режим контртеррористической операции
Заявление Минобороны о ситуации в Курской области
Жители приграничных районов рассказали о ситуации с обстрелами
Жителям Курской области, которые вынужденно покинули свои дома, выплатят по 10 тыс. руб.
Лукашенко заявил об уничтожении украинских дронов над Белоруссией
Белоруссия усилит группировки войск на границе с Украиной
В ЧВК «Вагнер» заявили о желании принять участие в боях в Курской области
«Газпром» о росте цен на газ после атаки ВСУ: «Кому это выгодно?»