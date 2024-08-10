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Военная операция на Украине ,  
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Украинский военнопленный назвал «беспределом» конфликт с Россией

Сюжет
Военная операция на Украине

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) отсутствует поддержка со стороны командования в отношении военнослужащих из-за нехватки людей, рассказал украинский военнопленный 117 отдельной механизированной бригады ВСУ Алексей Пашкин. Видеозапись опубликовала пресс-служба Минобороны.

«Пять минут у нас была перестрелка, нам предложили сдаться, и в ту же секунду мы выбросили автоматы. Командование знало и понимало, сколько у вас человек и сколько нас», — говорит Пашкин.

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Фото:Viacheslav Ratynskyi / Reuters

По его словам, командование ВСУ обещало поддержать военнослужащих, однако никакой поддержки не последовало из-за нехватки людей. Происходящее на Украине пленный назвал «беспределом», «отмыванием денег» и «продажей» своей страны.

Мобилизация на Украине действует с начала военной операции в феврале 2022 года. 16 апреля 2024 года украинский президент Владимир Зеленский подписал закон об ужесточении мобилизации. 7 августа он подписал законы о продлении мобилизации и военного положения в стране на следующие 90 дней, они будут действовать до 9 ноября.

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