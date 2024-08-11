ТАСС узнал о поисках следствием активов арестованных генералов Минобороны
Следователи ищут активы арестованных по коррупционному делу генералов Минобороны России, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Устанавливается законность приобретения недвижимости и активов не только самими обвиняемыми, но и их родственниками, знакомыми, а также представителями аффилированных компаний, попытавшихся их скрыть от правосудия», — рассказал собеседник агентства.
В случае, если все это было приобретено незаконно и расходы фигурантов превышали их доходы, «то имущество, недвижимость, активы, а также денежные средства, добытые преступным путем», в судебном порядке передадут в государственную казну, подчеркнули в правоохранительных органах. Там уточнили, что сейчас расследуются уголовные дела «в отношении высокопоставленных офицеров», в том числе — в отношении генералов российского оборонного ведомства.
В последнее время были заведены сразу несколько коррупционных дел, связанных с высокопоставленными военными.
Так, накануне, 10 августа, Басманный районный суд Москвы арестовал квартиру дочери начальника Главного управления кадров Минобороны генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова, которого обвиняют в получении взятки.
26 июля по коррупционному делу арестовали бывшего замминистра обороны по тылу генерала армии Дмитрия Булгакова. По обвинению в получении взятки проходит и генерал-лейтенант Вадим Шамарин, которого ранее отстранили от должности начальника Главного управления связи.
В конце апреля 2024 года по той же причине арестовали бывшего замминистра обороны Тимура Иванова.
Глава МАГАТЭ призвал к максимальной сдержанности в связи с ситуацией вблизи Курской АЭС
В трех областях России ввели режим контртеррористической операции
Заявление Минобороны о ситуации в Курской области
Жители приграничных районов рассказали о ситуации с обстрелами
Жителям Курской области, которые вынужденно покинули свои дома, выплатят по 10 тыс. руб.
Лукашенко заявил об уничтожении украинских дронов над Белоруссией
Белоруссия усилит группировки войск на границе с Украиной
В ЧВК «Вагнер» заявили о желании принять участие в боях в Курской области
«Газпром» о росте цен на газ после атаки ВСУ: «Кому это выгодно?»