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Дело Тимура Иванова ,  
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ТАСС узнал о поисках следствием активов арестованных генералов Минобороны

ТАСС: следствие ищет активы арестованных генералов Минобороны
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Дело Тимура Иванова

Следователи ищут активы арестованных по коррупционному делу генералов Минобороны России, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Устанавливается законность приобретения недвижимости и активов не только самими обвиняемыми, но и их родственниками, знакомыми, а также представителями аффилированных компаний, попытавшихся их скрыть от правосудия», — рассказал собеседник агентства.

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В случае, если все это было приобретено незаконно и расходы фигурантов превышали их доходы, «то имущество, недвижимость, активы, а также денежные средства, добытые преступным путем», в судебном порядке передадут в государственную казну, подчеркнули в правоохранительных органах. Там уточнили, что сейчас расследуются уголовные дела «в отношении высокопоставленных офицеров», в том числе — в отношении генералов российского оборонного ведомства.

В последнее время были заведены сразу несколько коррупционных дел, связанных с высокопоставленными военными.

Так, накануне, 10 августа, Басманный районный суд Москвы арестовал квартиру дочери начальника Главного управления кадров Минобороны генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова, которого обвиняют в получении взятки.

26 июля по коррупционному делу арестовали бывшего замминистра обороны по тылу генерала армии Дмитрия Булгакова. По обвинению в получении взятки проходит и генерал-лейтенант Вадим Шамарин, которого ранее отстранили от должности начальника Главного управления связи.

В конце апреля 2024 года по той же причине арестовали бывшего замминистра обороны Тимура Иванова.

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Теги
Минобороны следователи активы Имущество коррупция
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