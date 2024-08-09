Генерал Шамарин проиграл апелляцию на продление ареста

Вадим Шамарин (Фото: Михаил Климентьев / ТАСС)

Апелляционная инстанция оставила в силе решение о продлении срока задержания под стражей генерал-лейтенанта Вадима Шамарина, которого ранее отстранили от должности начальника Главного управления связи — заместителя начальника Генерального штаба.

Решение, как сообщает корреспондент ТАСС, принял 2-й Западный окружной военный суд. Шамарина обвиняют в получении взятки в размере около 32 млн руб.

«Суд постановил признать решение первой инстанции законным и обоснованным и оставить жалобу защиты Шамарина без удовлетворения», — говорится в решении, зачитанном в суде.

Ранее 235-й Гарнизонный военный суд продлил арест генералу до 21 октября.

РБК обратился за комментарием во Второй Западный окружной военный суд.

По версии следствия, Шамарин получил более 36 млн руб. от гендиректора пермского телефонного завода «Телта» Алексея Высокова и главного бухгалтера Елены Гришиной «за увеличение объема поставляемой продукции по государственным контрактам для нужд Минобороны России и общее покровительство».

Оба они арестованы. Посредником был бывший начальник 1-го управления Главного управления связи Минобороны генерал-майор Александр Оглоблин, который проходит по делу как свидетель.

Газета «Коммерсантъ» 19 июля сообщила, что Шамарин частично признал вину в получении взятки.

На допросах Шамарин не согласился с квалификацией его действий как взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК), за что грозит до 15 лет колонии, узнала газета. Генерал-лейтенант не отрицал, что получал деньги от Гришиной и Высокова, но, по его словам, речь шла о 19 млн руб. Он заявил также, что не имел полномочий решать вопросы о номенклатуре и объемах продукции «Телты», который поставляет устройства спецсвязи для военных и ФСО.