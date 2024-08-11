Пожарные потушили возгорание после падения ракеты на многоэтажку в Курске
В Курске сотрудники МЧС потушили возгорание у девятиэтажного дома, на который упала сбитая ракета вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает пресс-служба регионального ведомства в телеграм-канале.
Горели несколько автомобилей, припаркованных у дома. «Распространения огня не допущено. Пожар ликвидирован», — рассказали в МЧС.
В самом здании выбило окна, повреждены балконы, уточнили в ведомстве. Там отметили, что несущие конструкции дома остались целыми.
С места происшествия 15 человек спасли и еще 30 эвакуировали. В устранении последствий падения ракеты задействованы 40 человек и 10 единиц техники.
Ракета упала на жилой дом в ночь с 10 на 11 августа, в городе работала ПВО. Как сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов, пострадали 13 человек, двое - в тяжелом состоянии. Последствия инцидента показал мэр Курска Игорь Куцак.
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